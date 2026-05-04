星期評論／台南運河成為生活 要有持續治理機制

台南運河通航滿百年，市府投入約九千四百萬元推動南岸景觀重塑，並透過燈光裝置與市集、演唱會等營造話題、湧現人流，讓沉寂多年的水岸重新被看見，但議員點出存在施工未完成、整合不足等問題；運河要成為「日常生活的親水軸線」，不能只是表面活動，而須持續的治理機制。

一九二六年通航的台南運河，曾是府城對外貿易命脈，走過一世紀，從「水上公路」退場，轉而成為城市的景觀水道，民眾期待運河能比美高雄愛河，目前水質整治達一定程度，異味減輕，也藉由百年契機，可望重新建立運河與市民的連結。

不過現實面是，有議員質詢說大型燈光展覽作品旁竟有怪手及土堆，導致「一邊施工、一邊參觀」；也有議員質疑，運河百年活動由跨局處辦理，包括文化、觀光等單位，卻未整合成一致性的主題內容，民眾無法清楚理解百年歷史脈絡。

回顧運河上一次大規模整建已約廿五年前，對市民而言，更在意的是「運河未來要成為什麼樣貌？」期盼不只是一場百年慶祝活動，更是建立可持續的治理機制，包括常態化清潔維護、步道與綠帶優化、交通與人流管理，以及公民參與的制度化，讓空間回到日常使用，轉化為城市資產。

活動燈光終會熄滅，留下的是城市的真實樣貌。運河從安平到市區，水岸條件完整，具有觀光與商業潛力，治理不能只停留在「點狀亮化」與「活動導入」，缺乏長期經營策略；燈會過後、展覽結束，百年運河是否有機會重新成為城市發展的軸線，考驗才正要開始。