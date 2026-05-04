聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／台南運河成為生活 要有持續治理機制

聯合報／ 本報記者吳淑玲

台南運河通航滿百年，市府投入約九千四百萬元推動南岸景觀重塑，並透過燈光裝置與市集、演唱會等營造話題、湧現人流，讓沉寂多年的水岸重新被看見，但議員點出存在施工未完成、整合不足等問題；運河要成為「日常生活的親水軸線」，不能只是表面活動，而須持續的治理機制。

一九二六年通航的台南運河，曾是府城對外貿易命脈，走過一世紀，從「水上公路」退場，轉而成為城市的景觀水道，民眾期待運河能比美高雄愛河，目前水質整治達一定程度，異味減輕，也藉由百年契機，可望重新建立運河與市民的連結。

不過現實面是，有議員質詢說大型燈光展覽作品旁竟有怪手及土堆，導致「一邊施工、一邊參觀」；也有議員質疑，運河百年活動由跨局處辦理，包括文化、觀光等單位，卻未整合成一致性的主題內容，民眾無法清楚理解百年歷史脈絡。

回顧運河上一次大規模整建已約廿五年前，對市民而言，更在意的是「運河未來要成為什麼樣貌？」期盼不只是一場百年慶祝活動，更是建立可持續的治理機制，包括常態化清潔維護、步道與綠帶優化、交通與人流管理，以及公民參與的制度化，讓空間回到日常使用，轉化為城市資產。

活動燈光終會熄滅，留下的是城市的真實樣貌。運河從安平到市區，水岸條件完整，具有觀光與商業潛力，治理不能只停留在「點狀亮化」與「活動導入」，缺乏長期經營策略；燈會過後、展覽結束，百年運河是否有機會重新成為城市發展的軸線，考驗才正要開始。

台南 議員

延伸閱讀

郭瓊瑩／追求和平 自跨境保護區做起

郭瓊瑩／中央車站是城市生命之泵

115會考衝刺／社會科重跨科整合 圖表、情境圖少不了「讀圖要熟練」

台南議員促設環保葬鼓勵金 疏解納骨塔「一位難求」壓力

相關新聞

星期評論／台南運河成為生活 要有持續治理機制

台南運河通航滿百年，市府投入約九千四百萬元推動南岸景觀重塑，並透過燈光裝置與市集、演唱會等營造話題、湧現人流，讓沉寂多年的水岸重新被看見，但議員點出存在施工未完成、整合不足等問題；運河要成為「日常生活

台南納骨塔飽和…環保葬僅1成多誘因不足 市府研議樹葬免費

台南納骨塔位空間吃緊，全市卅三處公有納骨塔使用率逐年攀升，部分已趨飽和，議員認為環保葬推動力道不足， 僅有一成多選擇樹葬、植存等環保葬，仍要收費三千元，建議比照台北、新北與台中等提供免費樹葬服務，市府

台南議員促設環保葬鼓勵金 疏解納骨塔「一位難求」壓力

納骨塔是鄰惡設施，蓋新塔不易，南市有議員建議導入「環保葬鼓勵金」制度，針對既有骨骸、骨灰櫃位遷出改採環保葬者提供補助，以提升轉換意願，減輕家屬負擔，同時促進土地永續利用；但也有議員認為挑戰傳統觀念，恐

荷蘭湛藍設計獎揭曉 崑山科大視傳系奪3金8銀1銅

2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）獲獎名單揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系，一舉奪下3金、8銀、1銅。學校雀躍說，除展現台灣新生代設計師接軌國際趨勢強大競爭力。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

讓家屬有喘息空間 新北五股成州身障日照中心成立

為擴大服務身障量能，新北市社會局委託台灣生活賦能健康促進協會辦理五股成州障礙者日間照顧中心，今天揭牌啟用，此為新北市第21家身障社區式日照中心，也是第7家專為失能身心障礙者設置的日照中心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。