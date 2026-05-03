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台南芒果拚外銷 結合通路推台灣下單日本取貨

中央社／ 台南3日電

台南市政府今天在台北市微風廣場舉辦台南芒果上市暨愛文芒果外銷日本記者會，精選上等愛文芒果，透過微風通路串聯國際配送機制，消費者在台灣下單，直接配送至日本親友手中。

台南市長黃偉哲在記者會致詞表示，針對國內市場推出的「香檳芒果」，採自然熟成與自然落果方式，每一顆都如同呵護嬰兒般細心照料，品質細緻、數量稀少，是市面上難得一見的頂級產品。

他說，外銷部分精選愛文芒果中的上品，透過微風通路串聯國際配送機制，讓消費者可在台灣下單，日本端直接配送至當地親友手中，不僅效率高，也確保新鮮度；台南擁有近20個日本友誼城市，希望在芒果產季，將最好的台南芒果分享給日本友人，深化彼此情誼。

黃偉哲強調，目前正值芒果成熟關鍵期，今年氣候條件穩定，預期品質與產量皆表現亮眼，民眾可安心選購。

台南市政府農業局長李芳林表示，繼2024年聯興青果生產合作社攜手微風超市，將台南芒果直送日本，獲市場熱烈迴響；今年在市府持續輔導下，雙方再度合作推出預購活動，將台南新鮮採收的愛文芒果直送日本，讓當地消費者即時品嚐來自台灣的頂級風味。

台南市農業局補充，台南芒果以香氣濃郁、口感扎實及多汁香甜聞名，長年深受海內外消費者喜愛，未來市府將持續透過多元行銷與通路合作，拓展外銷市場。

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