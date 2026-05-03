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學甲西瓜節盛大開幕 品嘗西瓜結合115年模範母親表揚

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

「2026學甲西瓜產業文化節暨模範母親表揚」5月2日於學甲區華宗公園辦理，今年活動結合115年模範母親表揚，由全區13里推薦的模範母親齊聚一堂，接受表揚並合影留念，現場洋溢著溫馨歡樂的氛圍。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市西瓜種植面積居全國第二約達1,200公頃，其中學甲區因擁有得天獨厚的鹽份砂質土壤、溫暖氣候條件以及農民精湛栽培技術，使得學甲西瓜不論外觀或品質上皆深受市場肯定。歡迎全國民眾把握產季前來嘗鮮，現場還有各項精彩活動，邀請大家一起來同樂。

農業局長李芳林表示，學甲區西瓜主要種植於八掌溪南畔的三慶里頂洲及紅茄一帶，主要生產「華寶」大西瓜，今年種植面積約25公頃，雖採收前受清明連假期間降雨及乾燥南風吹襲影響，造成部分西瓜裂果腐爛，然而農民憑藉優良的栽培技術，仍維持每顆約25台斤，甜度達14度以上，口感清脆、風味濃郁，值得消費者把握選購良機。現場亦設有農漁特產品展售暨歡樂園遊會，協助農民拓展通路，讓民眾安心選購在地新鮮農產。

農業局進一步表示，本次西瓜節活動規劃「西瓜王」評鑑及「第十屆西瓜棋王大賽」，展現學甲農業與文化結合的多元面貌。另設有西瓜造型拇指琴DIY體驗活動，增添趣味與文化特色。頂洲社區亦於現場示範製作在地特色食品「西瓜綿」體驗，其酸甜爽口風味可取代傳統榨菜食用，深受民眾喜愛。此外，活動現場提供香甜多汁的免費西瓜試吃，邀請民眾一同感受學甲西瓜的「甜蜜力」，以實際行動支持在地優質農產，共同見證臺南農業多元發展成果。

聚傳媒

農民 臺南 黃偉哲 西瓜

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