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嘉義縣表揚22名模範母親 翁章梁：媽媽永遠是孩子最堅強的靠山

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府舉辦模範母親表揚，22名獲獎者共聚一堂接受溫馨祝福。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府舉辦模範母親表揚，22名獲獎者共聚一堂接受溫馨祝福。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天舉行年度模範母親代表表揚活動，以「母愛綻放」為主題表揚22名獲獎者，包含各鄉鎮市推薦的18名母親及身心障礙團體推薦的4名代表。縣長翁章梁、立法委員蔡易餘親自到場為母親獻花頒獎，感謝媽媽們對家庭無私的付出。

翁章梁表示，照顧子女是媽媽的天性，這種不求回報的付出讓母愛顯得偉大。無論子女犯了什麼錯，媽媽永遠是孩子最堅強的靠山，父母不求孩子大富大貴，只要孩子平平安安、不做壞事，就是對長輩最大的回饋。翁章梁也提醒出門在外打拼的子女，平時應多打電話回鄉問候，讓家人放心。

受表揚者中，新港鄉89歲的洪黃淑美為最高齡代表，她待人親切且樂於助人，長期對弱勢群體慷慨解囊，樂善好施的風範受鄰里讚揚。

蔡易餘表示，媽媽是家庭最溫暖的力量，呼籲大家在5月期間回家陪伴母親。嘉義縣持續發展，致力於創造更多就業機會，希望讓遊子有機會回鄉發展並陪伴家人。

今年嘉義縣模範母親名單包含温春妹、張陳金桃、蕭邱蔭、謝麗美、曾明月、劉葉榮檜、洪黃淑美、黃專、朱蔡綉鯉、黃李素蓮、尤錦雲、龔華珍、林許素梅、林邱含笑、許素月、江林珍、邱陳秀金、莊春櫻。身障團體推薦代表則有陳涂秀鳳、黃玲英、侯玉珍、林陳月女。

嘉縣表揚模範母親，89歲洪黃淑美樂善好施獲讚揚，親友陪同上台溫馨合影。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣表揚模範母親，89歲洪黃淑美樂善好施獲讚揚，親友陪同上台溫馨合影。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府舉辦模範母親表揚，22名獲獎者共聚一堂接受溫馨祝福。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府舉辦模範母親表揚，22名獲獎者共聚一堂接受溫馨祝福。圖／嘉義縣政府提供

嘉縣表揚22名模範母親，89歲洪黃淑美（中）樂善好施獲讚揚。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣表揚22名模範母親，89歲洪黃淑美（中）樂善好施獲讚揚。圖／嘉義縣政府提供

蔡易餘 翁章梁 嘉義 父母 母親節

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