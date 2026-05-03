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虎尾古蹟涌翠閣將導入AI 「嘟嘟虎」 帶遊客深度探索古建築之美

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾古蹟涌翠閣是市區重要的歷史景點，卻乏人導覽，公所將導入AI導覽系統，引領遊客深入探索古建築之美。記者蔡維斌／攝影
虎尾古蹟涌翠閣是市區重要的歷史景點，卻乏人導覽，公所將導入AI導覽系統，引領遊客深入探索古建築之美。記者蔡維斌／攝影

縣定古蹟虎尾涌翠閣，建立於昭和14年（西元1939年）為官方招待所，目前由虎尾鎮公所維護管理，隨觀光人數增加，因缺乏導覽人員，公所將於本月在建築內部設置「 AI科技智慧導覽機」，可深度介紹該古蹟之美及歷史沿革，讓遊客更了解古蹟由來，推廣在地特色景點。

涌翠閣位於虎尾鎮水源路自來水公司旁，是日治時期街役場（鄉鎮市公所）的招待所，2010年登錄為縣定古蹟，縣府展開調查研究及修復，2015年完工後委外經營，2022年委由虎尾鎮公所維護管理，每周二至六免費開放。

虎尾鎮長林嘉弘表示，涌翠閣日式建築典雅，是市區重要的歷史景點，近來入館參觀的人數漸增，平均每周有上百人，不過目前只有1名公所人員駐館管理，主要行政業務，乏人導覽，遊客只能觀其美而不知典故由來之美，實為美中不足。

為充實內部觀光導覽量能，最近與中華電信合作，建置「 AI科技智慧導覽機」，建立完整的導覽內容，讓遊客可深度了解古蹟之美。林嘉弘說，導覽機主角以公所全新IP「虎尾虎嘟嘟」為形象，透過互動式操作，讓「嘟嘟」擔任導覽員帶領遊客了解涌翠閣的前世今生，及虎尾美食名勝等，免得讓美好的遊程走馬看花，沒能留下深刻印象，導覽機本月中旬正式上線。

虎尾鎮公所並與台中弘光科技大學副校長張聰民簽署合作意向書，將從6月底開始陸續開設京菓子、水引、劍玉等免費且具日式風格的體驗課程，透過各種手作體驗，活化古建築，讓民眾更深入認識更多虎尾建築和歷史文化之美。

為讓遊客深入了解涌翠閣古蹟之美，公所引入AI導覽機，透過觸控，讓象徵虎尾的「虎尾虎嘟嘟」導覽員帶領深暢遊虎尾。記者蔡維斌／翻攝
為讓遊客深入了解涌翠閣古蹟之美，公所引入AI導覽機，透過觸控，讓象徵虎尾的「虎尾虎嘟嘟」導覽員帶領深暢遊虎尾。記者蔡維斌／翻攝

虎尾鎮公所並與台中弘光科技大學簽署合作意向書，將從6月底開始陸續開設京菓子、水引、劍玉等免費且具日式風格的體驗課程。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所並與台中弘光科技大學簽署合作意向書，將從6月底開始陸續開設京菓子、水引、劍玉等免費且具日式風格的體驗課程。記者蔡維斌／攝影

為讓遊客深入了解涌翠閣古蹟之美，公所引入AI導覽機，以象徵虎尾的「虎尾虎嘟嘟」擔任導覽員。記者蔡維斌／翻攝
為讓遊客深入了解涌翠閣古蹟之美，公所引入AI導覽機，以象徵虎尾的「虎尾虎嘟嘟」擔任導覽員。記者蔡維斌／翻攝

林嘉弘 觀光

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