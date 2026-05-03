虎尾農會人氣肉粽小漲2元 短短兩周賣出10萬顆是這原因

雲林虎尾農會出品的超人氣「虎霸王花生粽」，今年改名為「虎吉粽」，因應端午即將到來，提前推出受理預訂，才短短兩周被訂爆逾10萬顆，因萬物齊漲，肉粽食材原料也均漲價，但為回饋民眾，原本一顆要漲7元才符合成本，農會只小漲2元，多出成本農會自行吸收，今年預計製作16萬顆，賣完為止。

距離端午節雖還有一個半月，網路已開始不少商家搶攻肉粽市場，虎尾鎮農會6年前推出全台第一個擁有履歷的花生粽「虎霸王花生粽」，因料實味美，年年訂購爆量，今年更刷新紀錄，兩周賣超過10萬顆。

虎尾鎮農會多年來大力推廣產銷履歷花生契作，面積突破200公頃，加工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理雙驗證，2020年起推出「虎霸王花生粽」，每年端午節前熱銷，今年更名為「虎吉粽」，兩周前開放預購。

純手工的「虎吉粽」，所有食材和花生都是嚴選，動員20多名員工加班趕製，從洗粽葉、洗米、備料到包粽，每顆粽的糯米均經砰秤，避免大小顆影響客戶權益，多位包粽員都是經驗道的好手，手藝靈巧，平均不到10秒就包一顆，才有辦法快速完成16萬顆的重大任務。

農會總幹事蔡武吉說，今年原物料漲價，每包30公斤履歷糯米，從1450元漲至1750元，香菇每公斤1200元也漲為1370元，連桶裝的油品每桶也漲60元，經核算10顆裝肉粽原價680元，要調漲至750元才能符合成本，但為回饋民眾，10顆裝只賣700元，平均每顆只小漲2元。

蔡武吉表示，過去約2個月才能超過10萬顆訂購量，今年才短短2周就刷新紀錄，且多數訂單來自北部，可見花生履歷粽已打開全國性市場。目前平均一天約產5000顆，今年預計製作16萬顆賣完為止，現已開始出貨，請民眾把握時間預訂。

虎尾鎮農會推出的「虎霸王花生粽」今年改名為「虎吉粽」，因料實味美，短短兩周就賣出10萬顆。記者蔡維斌／攝影

虎尾鎮農會推出的超人氣「虎霸王花生粽」今年改名為「虎吉粽」，短短兩周就賣出10萬顆，目前積極趕工包肉粽。記者蔡維斌／攝影