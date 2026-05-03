北港朝天宮迎媽祖5/5登場 因應人潮實施機動交管

丙午年「北港朝天宮迎媽祖」即將開始，預計湧入數萬人潮參與媽祖神轎遶境及藝閣遊街活動，5日至9日北港鎮實施機動交通管制，警方呼籲民眾提前規劃行程、配合現場指揮。

北港朝天宮公告農曆3月19日、20日（國曆5月5日、6日）上午8時舉行媽祖登轎儀式、上午9時出廟，出巡南、北港（清時笨港範圍，包括雲林縣北港鎮、嘉義縣六腳鄉蘇厝村、新港鄉南港村、共和村、板頭村），隨同各式傳統藝陣與民俗表演，真人藝閣亦出動。

當地耆老黃水水告訴中央社記者，每年媽祖誕辰前北港迎媽祖活動都會湧入數萬人參與，除了參拜媽祖，農曆3月19日當晚北港人大請客，還有真人藝閣遊街會向觀眾丟灑各式禮品，都是造成北港人滿為患的原因。

雲林縣警察局北港分局表示，5月5日、6日媽祖出巡後，5月7日至9日媽祖誕辰當天，成千上百由北港朝天宮分靈的廟宇都將回廟進香，又會湧入一波人潮與車潮，因此北港鎮實施機動交通管制時間將從5月5日持續至9日。

北港分局指出，北港犁炮為遶境重頭戲，今年設置18處贊炮場，將施放大量鞭炮迎駕。因應過往曾有火災意外，消防單位已強化安全管理。

為防範陣頭衝突事件，警方事先與地方宮廟管理人員、民間團體及地方人士溝通，並簽署約制書，共同約束陣頭行為，呼籲以理性、平和方式歡慶媽祖誕辰，提升整體遶境活動形象。

北港朝天宮指出，「北港朝天宮迎媽祖」於民國100年被列為國家重要民俗，是台灣最盛大的媽祖慶典之一，也被稱為「北港人的第2次過年」。