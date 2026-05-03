南市做工行善團再建希望家園 修繕完成第326戶

台南市政府勞工局偕同「做工行善團」志工長期投入為弱勢勞工修繕房屋，今天前往關廟區完成第326戶個案，市長夫人劉育菁親自掛上「做工行善團－有情有疼心ㄟ厝」木牌，共同見證這份溫暖與美好時刻。

南市「做工行善團」團隊志工皆為各領域專業職人，長期以雙手與專業技術投入公益修繕，協助弱勢家庭改善居住環境，累積已完成300餘戶個案，本次第326戶個案為80歲陳姓長者，與其身心障礙子女長年居住關廟區老舊平房，因歷經多次颱風侵襲，屋頂及天花板嚴重毀損，居住安全堪憂。

日前經行善團各工會分階段接力修繕後，今由油漆工會完成收尾工程，社團法人台南市勞工志願服務協會亦到場協助行政作業，今年台南市模範勞工的鄭文大，更以專業與熱忱投入服務。

勞工局長王鑫基表示，感謝志工們長期無私付出，發揚利他精神，不僅展現台南濃厚人情味，也為城市注入溫暖正向力量。

南市做工行善團再建希望家園，今天修繕完成第326戶。記者謝進盛／翻攝