關聖帝君仁義守護 關帝港開基武廟再捐贈南市消防高性能救災車輛

台南市中西區「關帝港開基武廟」今天捐贈1輛價值250萬元的高性能救災車輛，配備高壓細水霧系統、水箱及拖船鉤等設備，具備高機動性、高效節水、降低受災戶水損等特點，除可執行滅火任務，遇水災時亦能拖曳船艇出勤；相同車種的救災車輛出勤數量每月約130件。

開基武廟長期投入地方公益，早在2022年就曾捐贈2輛災情勘查車予台南市消防局，此次再度慷慨解囊，體現關聖帝君仁義守護的精神；今天救災車輛捐贈儀式在開基武廟舉辦，由主委顏教本代表捐贈，市長黃偉哲出席受贈並頒發感謝狀。

黃偉哲表示，感謝廟方對消防安全的持續貢獻，以實際行動展現對公共安全的高度重視，這不只是裝備的更新，更是給第一線消防弟兄最大的支持，這輛車體積小、機動性強，非常適合台南市狹窄巷弄的救災需求，能守護市民生命財產，共同建構安全無礙的居住環境。

消防局長楊宗林指出，這輛新加入的救災車具備高度靈活性，相同車種的車輛出勤數量每月約130件，自2023年起，消防局已接獲各界善心企業與人士捐贈各式救災車輛共達45輛，每一輛都承載著社會的託付與愛心。

楊說明，為了不負社會期待，消防局針對所有車輛均進行定期的保養維護，確保車輛器材隨時處於最佳戰備狀態；同時也定期辦理防禦駕駛訓練，提升同仁的行車安全與操駕技術，讓這份愛心能在最安全的條件下，發揮最大的救災效能，守護府城百姓。

台南市中西區「關帝港開基武廟」今天捐贈1輛價值250萬元的高性能救災車輛，由開基武廟主委顏教本（左）代表捐贈。記者袁志豪／翻攝

台南市中西區「關帝港開基武廟」今天捐贈1輛價值250萬元的高性能救災車輛，由開基武廟主委顏教本（左）代表捐贈。記者袁志豪／翻攝