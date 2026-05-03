母親節暖身 南市衛生局推健康同樂會「寵媽」出新招

一年一度的母親節即將來臨，台南市衛生局今早舉辦「溫馨五月寵愛媽媽健康同樂會」，結合健康促進與親子互動，吸引不少民眾響應，衛生局也說，希望把健康觀念落實在日常生活，讓民眾從飲食、運動到心理健康全方位照顧自己與家人，共同打造健康幸福城市。

台南市長黃偉哲表示，在母親節前夕舉辦健康同樂會別具意義，在面對高齡化社會，市府將會更重視長照資源運用，同時也提醒民眾，應養成良好生活習慣，少菸酒、遠離毒品，並落實環境清潔。

活動過程中，黃偉哲致贈母親節火鶴花祝福現場參與的媽媽們，並加碼邀請多位年長的媽媽免抽獎直接獲贈高級料理鍋，掀起一波高潮，氣氛相當熱烈，不少民眾也說，平日忙於工作，難得有機會陪伴家人參與活動，希望未來能持續推出多元健康促進活動。

衛生局表示，活動現場也提供多項癌症篩檢及疫苗「隨到隨打」服務，包含長者肺炎鏈球菌疫苗與新冠疫苗等，也設置多元衛教攤位像是代謝症候群防治、青少年拒檳及失智照護等主題，吸引許多民眾踴躍參與闖關學習。