台南議員促設環保葬鼓勵金 疏解納骨塔「一位難求」壓力

納骨塔是鄰惡設施，蓋新塔不易，南市有議員建議導入「環保葬鼓勵金」制度，針對既有骨骸、骨灰櫃位遷出改採環保葬者提供補助，以提升轉換意願，減輕家屬負擔，同時促進土地永續利用；但也有議員認為挑戰傳統觀念，恐要和民意多溝通，市府民政局認有助疏解塔位不足壓力，會參考其他縣市作法。

市議員郭鴻儀指出，傳統納骨塔多為「進塔後不再遷出」，面對塔位逐漸吃緊與新建困難，建議市府導入「環保葬鼓勵金」制度，針對既有骨骸、骨灰櫃位遷出並改採環保葬者提供補助，藉此提升轉換意願，減輕家屬負擔，同時促進土地永續利用。

郭鴻儀說，以桃園市為例，透過獎勵機制提高環保葬比率，由市府提供一萬至兩萬元不等補助，鼓勵民眾將先人骨灰與骨骸遷出改採樹葬、花葬等自然葬法，不僅可減輕後代祭祀負擔，也能釋出既有櫃位空間，降低新建壓力與財政支出。

他建議，若訂定一至兩年期間的專案計畫，搭配明確補助誘因，將有助提高參與率，減少納骨塔增建需求，並降低選址引發的地方爭議。但有議員認為，若僅依靠政策宣導，難以改變長期「入塔不遷出」的殯葬習慣，仍需透過制度性補助與誘因設計，才能在文化接受度與土地永續之間取得平衡。

民政局回應，目前台南市納骨櫃量能約卅三萬個，已使用約廿三萬個，依現況推估仍可使用七至八年。針對議員建議，市府認為具參考價值，將研議納入政策評估，考慮於大內、仁德中洲等具植存區域先行試辦，再逐步推動多元殯葬政策。