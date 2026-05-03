台南納骨塔飽和…環保葬僅1成多誘因不足 市府研議樹葬免費

台南納骨塔位空間吃緊，全市卅三處公有納骨塔使用率逐年攀升，部分已趨飽和，議員認為環保葬推動力道不足， 僅有一成多選擇樹葬、植存等環保葬，仍要收費三千元，建議比照台北、新北與台中等提供免費樹葬服務，市府將研議比照並加速神主牌位塔建設。

原台南市六區幾乎無納骨塔空間，南區崇孝塔三萬六二七○個塔位已飽和，但近十年來幾乎無新設納骨塔，都要往安南區或鄰近永康、歸仁、關廟等地，市議員郭鴻儀指出，環保葬政策應再加強，若未及早導入具誘因的轉型政策，未來恐面臨空間不足與土地利用壓力。

台南市推動環保自然葬，目前大內植存專區及仁德中洲環保自然葬園區，合計件數已超過一萬兩千多件，顯示需求逐步提升。

郭鴻儀說，目前每年約有一成多往生者選擇樹葬、植存等環保葬，顯示觀念逐步轉變，但與其他直轄市相比，誘因不足。

他指出，台北市、新北市與台中市多已提供免費樹葬服務，反觀台南仍收取每人三千元，建議可以透過「免費措施」作為誘因，進一步鼓勵更多民眾使用，好的政策不應延宕，應盡速落實。市府民政局說會去參考其他縣市作法再研議。

另為解決神主牌塔位一位難求，安定區新建納骨堂神主牌位堂已完工，總量達兩萬三三二○個，預計六月啟用，因鄰近南科使用率高，市議員林碧玉擔心受到土方之亂延宕，副市長兼民政局長姜淋煌強調會全力克服，如期啟用。

仁德中洲公墓神主牌位堂，預計明年二月完工，將新增三七八○個，永康區也使用飽和，已向市府爭取新建神主牌位堂，規模達兩萬四千個。