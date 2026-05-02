雲林社口媽回祖廟 朴子配天宮擠爆人潮迎駕盛況空前

雲林縣西螺福天宮天上聖母「社口媽」回祖廟朴子配天宮，4月30日清晨起駕，展開為期四天三夜徒步進香謁祖行程，今天中午抵達朴子市，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善等人到場接駕，延續百年盛事，朴子市區街道湧人潮，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，氣氛熱鬧。

朴子配天宮董事長蔡承宗說，社口媽是配天宮分靈的二媽，自古朴子人尊稱為「二姑婆」，200年前分靈至西螺地區，從100多年前開始，社口媽每年皆在數千位香客簇擁之下，從西螺到朴子配天宮謁祖進香，沿途信眾擺設香案，準備牲果敬拜，虔誠祈福。

張麗善說，福天宮社口媽回娘家是地方重要宗教盛事，西螺鄉親熱心參與，讓各式陣頭車隊與進香人潮排成長長人龍，盛況空前，百年香路見證雲嘉兩地信眾深厚情誼，散發濃濃人情味，社口媽遶境朴子市區賜福庇佑，今晚11時將在配天宮廟埕廣場循古禮舉行祝壽大典。

翁章梁指出，社口媽回娘家陣容逐年擴大，深受朴子市民及配天宮的熱烈歡迎，不僅展現宗教信仰凝聚力，也帶動地方觀光與產業發展，朴子市在嘉義整體發展中扮演重要角色，兼具文化底蘊與生活機能，希望透過活動帶動地方發展，也祈求媽祖庇佑嘉義鄉親平安。

雲林縣西螺福天宮社口媽今天中午抵達朴子市，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，氣氛熱烈。圖／嘉義縣政府提供

雲林縣西螺福天宮社口媽今天中午抵達朴子市，縣長翁章梁（前排左四）等人迎駕。圖／嘉義縣政府提供