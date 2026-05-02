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台南古蹟紀念商品超夯！去年創4500萬商機 今年徵件起跑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供
台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供

台南市古蹟紀念商品徵選活動開跑，今年主題以「文化轉譯」為核心，廣邀全國及在地文創業者、設計團隊與相關單位參與，期望透過具設計感與文化意涵的商品開發，打造兼具文化深度與市場競爭力的古蹟商品。

文化局表示，近年推動文創商品開發，成果亮眼，從話題商品「成功洋芋片」、「成功啤酒」到新推出的「成功虎爺餅」，以及在社群平台掀起討論熱潮的「巷仔Niau」系列，皆成功將歷史文化元素轉化為貼近生活的創意商品。

結合民間優質品牌資源，文化局所轄延平郡王祠、赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋及愛國婦人會館等古蹟展售通路，於2025年創下4500萬元銷售佳績，充分展現文化內容轉化為產業價值的潛力。

為延續此一成效，本次徵選將明確聚焦「文化內涵」、「創意設計」、「市場潛力」及「實用價值」四大指標，鼓勵提案結合台南在地故事與創新設計語彙。

在評選機制上，文化局將邀集文化創意、設計美學及行銷策略等領域專家學者組成評選團，確保審查專業性與公信力。

評分重點為，商品與台南歷史文化的連結，視覺表現、創新程度與市場接受度。入選作品將有機會進駐延平郡王祠、赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋及愛國婦人會館等高人流古蹟通路，透過實體展示與銷售，擴大品牌曝光並提升市場能見度，進一步帶動在地文創產業發展。

徵件受理至5月29日，相關報名資訊與徵選辦法將公布於文化局官方網站及「藝遊臺南」粉絲專頁。

台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供
台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供

台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供
台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供

台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供
台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供

台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供
台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供

台南市古蹟紀念商品徵選活動啟動。圖／台南市文化局提供
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文創 安平古堡 文化局 台南

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