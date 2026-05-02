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認定列南管保存者 百年「南聲社」藝師黃美美獲頒證書

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「南管」黃美美藝師獲認定文資保存者，台南市文化局今頒給證書。圖／台南市文化局提供
「南管」黃美美藝師獲認定文資保存者，台南市文化局今頒給證書。圖／台南市文化局提供

南管音樂為台灣重要傳統表演藝術，「南聲社」創社逾百年，藝術成就廣受國內外肯定。繼2021年館先生張栢仲獲認定為南管保存者後，2026年再傳喜訊，現任理事長黃美美藝師因其精湛技藝與長年傳承貢獻，經文資審議通過，由台南市政府公告認定為「南管」保存者。

今天於南聲社春季孟府郎君祭暨整絃大會中，由文化局長黃雅玲代表市長黃偉哲，於水門宮現場頒授保存者證書，肯定其對南管保存與傳承的投入。

黃美美自幼於南聲社學習南管，與館閣淵源近一甲子。唱曲師承吳道宏、邱松榮、陳江雪、林邱秀、張鴻明等前輩，音韻古樸細膩，轉韻婉約動人；樂器方面則師承謝永欽、張鴻明，兼擅指、譜、曲，能演奏多樣樂器，為南聲社具代表性的資深藝師。

在傳承推廣上，黃美美長期投入教學，自1997年起指導灣裡和聲社、下茄萣振南社、喜樹國小喜聲社等館閣，並於2023年接任南聲社理事長，持續深化南管教育與推廣體系。

文化局表示，台南市於2009年將「南管」登錄為傳統表演藝術，並認定「南聲社」、「安定海寮普陀寺清和社」為保存團體，2018年再列冊「振聲社」；2021年新增張栢仲、蔡芬得為保存者。經多年審議，2025年再通過陳進財與黃美美兩位藝師。此次於郎君祭場合授證，不僅為南聲社再添榮耀，也彰顯黃美美在南管藝術上的成就與傳承貢獻。

「南管」黃美美藝師獲認定文資保存者，台南市文化局今頒給證書。圖／台南市文化局提供
「南管」黃美美藝師獲認定文資保存者，台南市文化局今頒給證書。圖／台南市文化局提供

「南管」黃美美藝師獲認定文資保存者，台南市文化局長黃雅玲代表頒給證書。圖／台南市文化局提供
「南管」黃美美藝師獲認定文資保存者，台南市文化局長黃雅玲代表頒給證書。圖／台南市文化局提供

文化局 台南 黃偉哲

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