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雲林斗六寧濟御庭「財神抓寶」爆人潮 再送6900顆福圓挺警消醫護

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運，來自高雄的洪姓學童幸運抓到銀銅錢寶物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運，來自高雄的洪姓學童幸運抓到銀銅錢寶物。記者陳雅玲／攝影

五一勞動節適逢財神爺聖誕，雲林斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運，現場人潮絡繹不絕，甚至有民眾專程自高雄北上參與，氣氛熱絡。

連假第二天，廟埕前排隊人龍綿延，參加抓寶活動的信徒一一上場，盼獲財神加持。來自高雄的洪姓家長帶著孩子參加，孩子幸運抓中「銀銅錢」吊飾，並擲筊獲得允杯，再獲金帛加持，讓家長直呼「偏財運旺」，全家開心不已。

廟方志工葉俊佑表示，配合財神爺聖誕，特別規畫抓寶活動讓信徒參與互動、增添趣味，同時現場備有志工準備的去霉茶（梅子茶）、平安茶及桂花茶供民眾飲用，活動將持續至連假最後一天。

此外，農曆3月23日（國曆5月9日）為媽祖聖誕，廟方也同步展開籌備。依循傳統擲筊決定數量，今年將製作6900顆福圓，除提供信徒分享外，並將贈送雲林縣警消及醫護人員，感謝其守護社會安全的付出，並祈求平安順遂。

葉俊佑指出，福圓預計於5月8日至10日發送，5月9日當天舉行媽祖祝壽大典，現場並準備限量母親節母儀花束，供信徒帶回致贈母親。同時推出由斗南希望工場喜憨兒參與製作與包裝的「迎仙平安茶」，盼透過活動串聯公益，協助弱勢家庭，邀請民眾一同參與為媽祖祝壽。

寧濟御庭主祀「泉州王寧濟太王」及「泉州媽祖溫陵媽祖」，園區以蘇州園林山水打造，其中的朝天紫閣供奉「白玉媽祖」神尊。園區內處處有別具巧思的山水美景，成為當地獨特的信仰與遊憩地標。

寧濟御庭迎接媽祖聖誕，將製作6900顆福圓，志工已開始籌備。記者陳雅玲／攝影
寧濟御庭迎接媽祖聖誕，將製作6900顆福圓，志工已開始籌備。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運。記者陳雅玲／攝影

寧濟御庭主祀「泉州王寧濟太王」及「泉州媽祖溫陵媽祖」，其中朝天紫閣供奉「白玉媽祖」神尊，連假參拜信徒絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
寧濟御庭主祀「泉州王寧濟太王」及「泉州媽祖溫陵媽祖」，其中朝天紫閣供奉「白玉媽祖」神尊，連假參拜信徒絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影

寧濟御庭主祀「泉州王寧濟太王」及「泉州媽祖溫陵媽祖」，其中朝天紫閣供奉「白玉媽祖」神尊，連假參拜信徒絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
寧濟御庭主祀「泉州王寧濟太王」及「泉州媽祖溫陵媽祖」，其中朝天紫閣供奉「白玉媽祖」神尊，連假參拜信徒絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市「寧濟御庭」連假期間舉辦為期三天的「財神抓寶」活動，吸引大批信眾前來試手氣、求財運。記者陳雅玲／攝影

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