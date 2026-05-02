首獎30萬 葉石濤短篇小說文學獎、台南文學獎徵件開跑

台南市政府文化局「第十六屆台南文學獎」與「第六屆葉石濤短篇小說文學獎」即日起同步徵件，至7月31日截止。文化局表示，兩項獎項持續以文學為核心，推動在地創作，鼓勵不同世代以文字書寫土地記憶與當代城市樣貌。

今年台南文學獎以「台南現挽」為主題，強調從當下生活出發、從現場採集書寫靈感，邀請創作者走入城市日常，捕捉街巷聲音、飲食氣味、人群流動與記憶片段，轉化為具溫度的文學作品，呈現當代臺南風景。

文化局長黃雅玲表示，台南文學獎長期致力打造多元開放的創作平台，本屆延續多文類徵件機制，期望透過「採集式書寫」，讓文學成為紀錄城市變動的重要方式。

本屆徵件涵蓋七大文類，包括台語／華語短篇小說、台語／華語散文、華語現代詩、古典詩及青少年散文等，總獎金達149萬元，鼓勵創作者踴躍參與。

第六屆葉石濤短篇小說文學獎亦同步開跑，以傳承作家葉石濤的人道精神為宗旨，關注土地與現實的書寫，呈現人與時代的關係。

該獎項限定2025年6月1日至2026年5月31日間「已公開發表」的短篇小說參賽，篇幅2萬字以內，不限題材與年齡，具中華民國國籍者皆可報名，首獎獎金30萬元，採紙本與線上雙軌徵件。

相關徵件資訊可至台南市政府文化局官網或「臺南文學季」臉書粉專查詢，或洽文化局文化研究科（06-6324453）。