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首獎30萬 葉石濤短篇小說文學獎、台南文學獎徵件開跑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
第十五屆台南文學獎各文類首獎得主合影。圖／文化局提供
第十五屆台南文學獎各文類首獎得主合影。圖／文化局提供

台南市政府文化局「第十六屆台南文學獎」與「第六屆葉石濤短篇小說文學獎」即日起同步徵件，至7月31日截止。文化局表示，兩項獎項持續以文學為核心，推動在地創作，鼓勵不同世代以文字書寫土地記憶與當代城市樣貌。

今年台南文學獎以「台南現挽」為主題，強調從當下生活出發、從現場採集書寫靈感，邀請創作者走入城市日常，捕捉街巷聲音、飲食氣味、人群流動與記憶片段，轉化為具溫度的文學作品，呈現當代臺南風景。

文化局長黃雅玲表示，台南文學獎長期致力打造多元開放的創作平台，本屆延續多文類徵件機制，期望透過「採集式書寫」，讓文學成為紀錄城市變動的重要方式。

本屆徵件涵蓋七大文類，包括台語／華語短篇小說、台語／華語散文、華語現代詩、古典詩及青少年散文等，總獎金達149萬元，鼓勵創作者踴躍參與。

第六屆葉石濤短篇小說文學獎亦同步開跑，以傳承作家葉石濤的人道精神為宗旨，關注土地與現實的書寫，呈現人與時代的關係。

該獎項限定2025年6月1日至2026年5月31日間「已公開發表」的短篇小說參賽，篇幅2萬字以內，不限題材與年齡，具中華民國國籍者皆可報名，首獎獎金30萬元，採紙本與線上雙軌徵件。

相關徵件資訊可至台南市政府文化局官網或「臺南文學季」臉書粉專查詢，或洽文化局文化研究科（06-6324453）。

第五屆葉石濤短篇小說文學獎首獎得主劉梓潔接受副市長葉澤山頒發獎座。圖／文化局提供
第五屆葉石濤短篇小說文學獎首獎得主劉梓潔接受副市長葉澤山頒發獎座。圖／文化局提供

文學獎 臺南 台南 文化局

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