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84歲妹殺91歲姊 黃偉哲悲痛說：這是悲劇...社會局已盡力

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台南市發生84歲妹妹殺害91歲姊姊的老老照顧悲歌，黃偉哲今天表示，這是悲劇，社會局已經盡力了，但未來要更強勢介入。記者王燕華／攝影
台南市發生84歲妹妹殺害91歲姊姊的老老照顧悲歌，黃偉哲今天表示，這是悲劇，社會局已經盡力了，但未來要更強勢介入。記者王燕華／攝影

台南市發生84歲妹妹不忍臥病的91歲姊姊飽受病痛折磨，持刀殺害的長照悲劇。台南市長黃偉哲今天說，這是一個悲劇，社會局接到申請隔天就前往關懷，但訪談不到24小時，就發生不幸案件，社會局已經盡力，但希望未來能縮短介入的時間，發現異狀也要強勢輔導。

台南市84歲葉姓婦人長期照顧91歲臥病胞姊，上月28日衛生局訪視後安排長照服務，未料當晚她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，事後伴屍數小時，隔天凌晨才透過親屬向警方報案，事後被羈押。當地里長哽咽感嘆兩姊妹感情好，卻因個性保守難以導入資源，直言「老老照顧」愈來愈多，這悲劇是「台灣老人的悲哀」。

台南市長黃偉哲今天到花蓮行銷台南農產品，被問到此事，他說，這件案子非常不幸，他感到非常非常哀痛。

黃偉哲說，葉姓姊妹都是單身，直到姊姊4月初跌倒前，生活都正常，兩人對於外界的關懷，包括里長的關心，是比較封閉保守的態度。但姊姊跌倒後，變成84歲妹妹照顧91歲的姊姊，直到撐不住了，上月27日才申請社會局關懷照顧，社會局接到申請後，隔天也就是28日就前往關懷，也做成訪談紀錄，遺憾的是不到24小時，29日就發生不幸事件。

黃偉哲說，對於獨居、準獨居或是老老照顧，會多給予關懷，由里長、里幹事、社工員以登門或電話方式給予關心。此案在法理上來講，社會局已經盡力了，可惜介入後不到24小時就發生不幸，未來希望能夠縮短介入的時間，最好當天就能夠去幫忙，不然當事人心情的轉折非常快。甚至如果發現他們有一些不正常的狀況，就要強勢輔導。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

時間 台南 衛生局

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