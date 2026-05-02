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雲林暖心企業家16年不間斷 邀弱勢母親節前夕採買圓夢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃加盟多家便利商店，每今年出資40萬元，邀請235戶家扶親子到超商採買，提前慶祝母親節。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃加盟多家便利商店，每今年出資40萬元，邀請235戶家扶親子到超商採買，提前慶祝母親節。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃加盟多家便利商店，每年母親節前夕開放家扶親子採買，今年邁入第16年，他出資40萬元，邀請235戶家扶親子，在全縣7家門市提供每戶1400元採買金及母親節蛋糕，讓孩子用行動向媽媽說愛。

今年活動橫跨褒忠、褒旺、元長、元祖、東勢長旺、新台西及四湖等7間門市同步進行，蔡長晃自掏腰包40萬元，提供每戶1400元採買金及母親節蛋糕，讓孩子能親手準備一頓充滿心意的節日餐點，為母親帶來驚喜。

首次參與的徐媽媽，本身罹患癌症，丈夫也因腫瘤壓迫神經行動不便，儘管是屬於自己的節日，她仍優先為家人著想，只選購牛奶與營養品，希望替丈夫與就讀高二的兒子補充體力，展現母愛無私。

另一名國小學童則在家扶老師陪同下，精心挑選義大利麵、蒸蛋、四神湯及甜點，提前替媽媽慶祝母親節，雖然簡單，但對媽媽來說已是難得的大餐。

蔡長晃表示，長年推動此活動，盼的不只是物資支持，更希望孩子學習表達對母親的感謝，也讓辛勞的媽媽在日常壓力中，能有片刻被呵護、被重視的幸福時光。

雲林家扶中心主任廖志文指出，蔡長晃16年來持續投入，不僅提供實質資源，更為弱勢家庭創造難忘回憶，讓母親節不只是節日，更成為家庭凝聚情感的重要時刻。

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃加盟多家便利商店，每今年出資40萬元，邀請235戶家扶親子到超商採買，提前慶祝母親節。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃加盟多家便利商店，每今年出資40萬元，邀請235戶家扶親子到超商採買，提前慶祝母親節。記者陳雅玲／攝影

母親節 雲林 家扶中心

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