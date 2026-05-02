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書法愛好者別錯過 200多海內外書法名家作品今齊聚台南

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影
海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影

中國書法學會、台南文化局今天起到17日在新營文化中心舉辦「馳馬翫墨－會員暨國際名家書法聯展」，匯集近200位書法家及來十餘國家地區42位國際書法家作品，展現漢字藝術跨越地域、融匯多元文化魅力。

展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體，從古樸厚實到流暢奔放，各具風格。漢字自象形而始，歷經甲骨、鐘鼎、篆隸至行草楷書持續演變。書法不僅體現筆墨技法，更蘊含文化修養與精神意境。這次展覽作品兼具傳統底蘊與現代創意，呈現當代書法藝術多元發展成果。

文化中心表示，除黃宗義、林進忠、張穆希、林隆達、蔡介騰等國內書法名家參展，特別邀請日、南韓、新加坡、港、澳洲、加拿大、馬來西亞、印尼、比利時、英國等地書法家參與展出，呈現漢字藝術於不同文化背景的創作特色與時代風貌。

中國書法學會由書法大師于右任倡議發起1962年成立，是當時唯一政府立案書法團體迄今64年，各縣市有22個服務處，長期深耕書法教育與推廣，具重要代表性與影響力。

文化局表示，期待喜愛書法藝術民眾把握機會前往參觀，近距離感受漢字線條與墨韻之美，「體驗跨越地域與世代的書藝盛會」。新營文化中心明天上午10點舉辦開幕活動。

海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影
海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影

海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影
海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影

海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影
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海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影
海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影

海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影
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海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影
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海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影
海內外書法家展出作品涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體。記者周宗禎／攝影

文化局 台南 書法

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