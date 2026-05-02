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台南玉井綜合體育館地震受損 關門整修一年今天重新啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南玉井綜合體育館地震受損關門整修一年今天重新啟用。圖／玉井公所提供
台南玉井綜合體育館地震受損關門整修一年今天重新啟用。圖／玉井公所提供

去年台南0121地震造成玉井區綜合體育館結構受損，關門經過一年多修復，今天重新開放使用。父老與在地運動團體參與開館前祭拜儀式，隨後舉行桌球、羽球開幕友誼賽。

區長顏振羽表示，工程由市政府補助573萬元，主要整修地震造成的牆面破損，並設置外牆抗剪鋼架。重新粉刷牆面後不但煥然一新，更提升整體建築耐震能力與安全性。

區公所人員說，這次修繕工程重新塗佈壓克力面漆並重新繪製球場標線，改善啟用後將繼續為淺山的民眾提供舒適的活動場地。

台南市體育局長陳良乾、市議員周奕齊、玉井區里長及玉井區體育會、玉井區羽球協會、玉井區桌球協會成員參與開館前祭拜儀式，之後眾人友誼賽，邀請其他區球隊切磋交流，為玉井體育館重新啟用揭幕。

顏振羽區長表示，體育館開放後將由玉井區體育會、玉井區羽球協會及玉井區桌球協會認養，加強場館的管理維護提供更優質的運動環境給大家，歡迎舊雨新知一起來運動，並請大家遵守相關使用規範，共同維護使用環境。

台南玉井綜合體育館地震受損關門整修一年今天重新啟用。圖／玉井公所提供
台南玉井綜合體育館地震受損關門整修一年今天重新啟用。圖／玉井公所提供

台南玉井綜合體育館地震受損關門整修一年今天重新啟用。圖／玉井公所提供
台南玉井綜合體育館地震受損關門整修一年今天重新啟用。圖／玉井公所提供

地震 台南 體育館

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