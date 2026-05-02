溫馨5月母親節前甜蜜烘焙飄香 親子手作烘焙打造有溫度友善城市

溫馨5月即將迎來母親節，嘉義市提前瀰漫感恩氛圍。嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會串聯整個月，在享趣拿手作烘焙坊舉辦4場親子手作烘焙活動，從檸檬磅蛋糕到草莓馬德蓮，邀請親子走進烘焙坊，讓孩子用雙手傳遞對母親的愛，也在生活實踐「友善城市」理念。

活動教室裡飄出檸檬香氣，孩子們圍在料理台前，專注分配食材、攪拌麵糊，將心意揉進蛋糕中。午後換上草莓馬德蓮登場，小小烘焙師們緊盯烤箱變化，期待甜點膨起的瞬間。對不少媽媽而言，看著孩子親手完成作品，那份感動遠勝甜點本身。

媽爸寶貝育兒發展協會理事長許秦蓉表示，系列活動以「親子共學」為核心，希望孩子透過親手製作甜點，學習感恩分享，理解母親日常付出辛勞。每場活動約有50組親子參與，從互相協助到共同完成作品，過程中培養默契，也讓親情在互動中升溫。

一整天下來，雖然身體疲憊，但教室裡流動情感動人。有孩子將蛋糕小心分成3份，象徵對家人的愛；也有父親化身「神隊友」，熟練協助備料，成為孩子最可靠的後盾。這些細微片段，構築出親子間不需言語的連結。

許秦蓉指出，「友善城市」不應只停留硬體建設，更重要的是情感與價值傳遞。對家長而言，是在忙碌生活擁有喘息陪伴空間；對孩子來說，是在被尊重環境學習成長，從生活技能到品格教育，都能建立自信與同理心；而對社區是正向能量擴散，從教室延伸到家庭，再串聯整個城市。許秦蓉感謝參與家庭，用笑容與投入讓理念實踐。這場看似單純烘焙課，不只是為母親節準備禮物，更像是一場關於愛與陪伴練習，讓嘉義在甜點香氣中，慢慢醞釀出屬於城市溫柔力量。

溫馨5月即將迎來母親節，嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會串聯整個月，在享趣拿手作烘焙坊舉辦4場親子手作烘焙活動，從檸檬磅蛋糕到草莓馬德蓮，邀請親子走進烘焙坊，讓孩子用雙手傳遞對母親的愛，也在生活實踐「友善城市」理念。圖／媽爸寶貝育兒發展協會提供

溫馨5月即將迎來母親節，嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會串聯整個月，在享趣拿手作烘焙坊舉辦4場親子手作烘焙活動，從檸檬磅蛋糕到草莓馬德蓮，邀請親子走進烘焙坊，讓孩子用雙手傳遞對母親的愛，也在生活實踐「友善城市」理念。圖／媽爸寶貝育兒發展協會提供