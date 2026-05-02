引熱議！台南42條小黃公車5月免費搭 民眾爭問「怎麼搭」

台南市政府推動公共運輸服務再加碼，配合「世界公共運輸日」，宣布今年5月期間（5月1日至5月31日）全市42條小黃公車路線全面開放免費搭乘，5月份搭乘小黃公車皆不用刷卡，盼以彈性接駁機制強化偏鄉運輸服務，補足「最後一哩路」。

消息一出引起民眾熱議，有人不相信，詢問是否須滿65歲才有免費，交通局說，5月份大台南小黃公車免費搭乘，不限年齡，上車也不用刷卡，另民眾詢問需要無障礙的小黃公車，可提前三天前向業者預約，小黃公車業者會安排通用計程車服務；還有人直呼台南好有錢，小編說本次5月份免費搭乘小黃公車優惠是由交通部公路局出資贊助。

也有網友質疑「不是有公車了嗎？為何要加小黃？」，交通局說明，因為台南有很多偏遠地區，路幅狹窄，大台公車進不去，甚至需要步行好幾公里才能走到公車站牌，自從有了小黃公車後，能夠深入到過去沒有公車服務的地區，照顧偏遠聚落的居民；網友也協助說明，「台南跟台北不一樣，有些部落的位置一般公車根本開不進去，才需要更小台的小黃公車進去服務」。

還有民眾詢問1人就可以搭嗎？交通局說明，小黃公車採雙軌搭乘方式，民眾可依既定公車時刻表於站牌候車，1人就可以搭乘；若採預約制搭乘，須於搭車前一日下午5點前完成預約，且須2人以上共乘才會發車。車輛行駛仍依既定公車路線，不提供客製化路線服務，但可於站牌或站牌周邊1公里範圍內定點接送。

市府指出，小黃公車結合計程車與公車特性，平時即提供偏遠地區居民接駁服務，此次推出整月免費措施，預期可提升使用率，也讓學生通學、長者就醫及居民日常移動更加便利，台南市小黃公車政策已逐步成為偏鄉交通重要支柱，近期還會再增加10條路線。

小黃公車服務時間自每日清晨6時至晚間10時，涵蓋通勤、通學與夜間返家需求。預約方式包括透過「大台南公車APP」線上登記，或撥打車隊電話預約，包括台一大車隊（06-331-9555）及中華衛星大車隊（06-291-2222）。