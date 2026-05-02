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皮克敏熱潮席捲嘉義觀光商機爆發 北部玩家搭遊覽車來回塞車逾8小時

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
不少皮克敏玩家戴上皮克敏頭飾漫遊街頭，為城市增添繽紛活力。記者魯永明／攝影
不少皮克敏玩家戴上皮克敏頭飾漫遊街頭，為城市增添繽紛活力。記者魯永明／攝影

嘉義市藝術節攜手人氣手遊Pikmin Bloom（皮克敏），勞動節連假辦「迷你散步活動」，吸引全台玩家南下朝聖，「皮克敏大軍」湧入。今天第2天，市府與廠商調整贈品發放規則，協調電信業強化網路頻寬，秩序改善，排隊動線順暢，文化局視察運作穩定。活動效應擴大，帶動在地觀光消費熱潮。

從火雞肉飯名店到手搖飲料店，幾乎家家出現排隊人龍，交通工具需求同步飆升，YouBike租借量大幅增加，工作人員忙車輛調度，贈品發放KANO園區，形成「自行車海」特殊景象，顯示活動對城市運輸系統即時壓力。

隨著人潮車潮爆量，有外地玩家社群平台反映，參加旅行社從台北搭乘遊覽車南下，國道遇大塞車，來回車程費時8小時半，壓縮遊玩時間。有玩家苦笑，「不是來抓皮克敏，是來吃東西塞車」。此外，市區部分道路施工、人行道縮減，加上特殊單行道規定，導致汽機車交織壅塞，行進困難。

在地居民感受到衝擊，原本10分鐘可完成路程，如今需耗時半小時以上，生活節奏被打亂。儘管抱怨聲四起，但整體排隊秩序維持良好，未見爭吵及垃圾髒亂，警方統計未出現異常交通事故，顯示人潮雖多，仍在可控範圍。

活動設計8大限定「花苗」蒐集點，涵蓋文創園區、美術館、文化公園、中央廣場、文學館、博物館、製材場、棒球場等地，玩家穿梭城市解任務，社群掀起「最短路線攻略」分享。沿線店家同步受惠，不少玩家戴上皮克敏頭飾、手持周邊道具漫遊街頭，為城市增添繽紛活力。整體而言，嘉市藉遊戲IP引爆觀光動能，第2天管理優化下已見成效，但交通承載與城市配套仍面臨考驗，如何在熱潮與民生之間取得平衡，將是後續檢討重點。

皮克敏大軍來嘉，交通工具需求同步飆升，YouBike租借量大幅增加。記者魯永明／攝影
皮克敏大軍來嘉，交通工具需求同步飆升，YouBike租借量大幅增加。記者魯永明／攝影

皮克敏大軍來嘉，交通工具需求同步飆升，YouBike租借量大幅增加。記者魯永明／攝影
皮克敏大軍來嘉，交通工具需求同步飆升，YouBike租借量大幅增加。記者魯永明／攝影

皮克敏大軍來嘉，交通工具需求同步飆升，YouBike租借量大幅增加。記者魯永明／攝影
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皮克敏 遊覽車 塞車 文化局

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