聽新聞
0:00 / 0:00
歡慶母親節！台南傳統市場明起接力發促銷券、送康乃馨
為推動傳統市場活化，台南市場規畫「溫馨五月．市場促銷活動」，5月3日起，由佳里中山市場、和順市場、東菜市市場、文華市場、學甲市場接力開跑，邀請市民朋友陪媽媽一起逛市場、買食材，感受傳統市場的佳節人情味。
經濟發展局長張婷媛指出，本次活動透過分波段、分區域的促銷，5月3日在佳里中山市場消費即送康乃馨；5月4日在和順市場、5月7日在東菜市市場、5月8日在文華市場，依序辦理「發放促銷券」的實質回饋活動；5月9日在學甲市場推行減塑集點換感恩券活動 (限量100份)，期待刺激消費而活絡傳統市場商機。
市長黃偉哲表示，傳統市場是許多家庭情感連結的核心，更是市民日常生活的補給站。市府持續推動市場轉型與優化，希望透過母親節系列活動，不僅協助攤商提昇品牌曝光與銷售績效，更要讓市民在採買日常所需的同時，能感受到節慶的喜悅，歡迎大家趁著五月佳節，陪媽媽到市場走走，發掘隱藏在攤位間的驚喜與美味。
市場處代理處長林士群說，民眾領取促銷券後，可直接於市場內合作攤位消費抵用，購買在地農特產或生活百貨，部分場次現場亦準備康乃馨致贈市民，未來將持續協助攤商精進經營特色，無論是日常採買或節慶促銷，都顯見傳統市場具備多元彈性的經營優勢，將持續辦理各類活動，回饋市民支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。