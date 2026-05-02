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歡慶母親節！台南傳統市場明起接力發促銷券、送康乃馨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南傳統公有市場母親節活動，在三處市場發放促銷券。圖／台南市場處提供
台南傳統公有市場母親節活動，在三處市場發放促銷券。圖／台南市場處提供

為推動傳統市場活化，台南市場規畫「溫馨五月．市場促銷活動」，5月3日起，由佳里中山市場、和順市場、東菜市市場、文華市場、學甲市場接力開跑，邀請市民朋友陪媽媽一起逛市場、買食材，感受傳統市場的佳節人情味。

經濟發展局長張婷媛指出，本次活動透過分波段、分區域的促銷，5月3日在佳里中山市場消費即送康乃馨；5月4日在和順市場、5月7日在東菜市市場、5月8日在文華市場，依序辦理「發放促銷券」的實質回饋活動；5月9日在學甲市場推行減塑集點換感恩券活動 (限量100份)，期待刺激消費而活絡傳統市場商機。

市長黃偉哲表示，傳統市場是許多家庭情感連結的核心，更是市民日常生活的補給站。市府持續推動市場轉型與優化，希望透過母親節系列活動，不僅協助攤商提昇品牌曝光與銷售績效，更要讓市民在採買日常所需的同時，能感受到節慶的喜悅，歡迎大家趁著五月佳節，陪媽媽到市場走走，發掘隱藏在攤位間的驚喜與美味。

市場處代理處長林士群說，民眾領取促銷券後，可直接於市場內合作攤位消費抵用，購買在地農特產或生活百貨，部分場次現場亦準備康乃馨致贈市民，未來將持續協助攤商精進經營特色，無論是日常採買或節慶促銷，都顯見傳統市場具備多元彈性的經營優勢，將持續辦理各類活動，回饋市民支持。

台南傳統公有市場母親節活動有減塑集點送感恩券。圖／台南市場處提供
台南傳統公有市場母親節活動有減塑集點送感恩券。圖／台南市場處提供

台南市中西區東菜市市場跨越百年風華，銷活動活絡買氣，讓優質傳統市場注入數位消費。圖／台南市場處提供
台南市中西區東菜市市場跨越百年風華，銷活動活絡買氣，讓優質傳統市場注入數位消費。圖／台南市場處提供

台南傳統公有市場母親節活動首站從佳里區佳里中山市場開跑，消費就送康乃馨。圖／台南市場處提供
台南傳統公有市場母親節活動首站從佳里區佳里中山市場開跑，消費就送康乃馨。圖／台南市場處提供

母親節 傳統市場 台南

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