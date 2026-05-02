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雲林健走減重挑戰吸2萬人參加 營養師解析減重關鍵7天就能瘦0.5公斤

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今年祭出近百萬元獎勵，舉辦日走7000步、減重比賽，吸引逾2萬人報名參加，其中更有3人體重破百公斤。營養師分析，減重關鍵在於建立「熱量赤字」，即每日攝取熱量低於消耗熱量。圖／本報資料照片
雲林縣今年祭出近百萬元獎勵，舉辦日走7000步、減重比賽，吸引逾2萬人報名參加，其中更有3人體重破百公斤。營養師分析，減重關鍵在於建立「熱量赤字」，即每日攝取熱量低於消耗熱量。圖／本報資料照片

雲林縣府去年首度推出每日7千步挑戰與減重競賽，成功將全國肥胖排名由第1降至第7，擺脫「最胖縣市」標籤。今年再加碼近百萬元獎勵，於4、5月續辦活動，吸引逾2萬人報名參加，其中更有3人體重破百公斤，掀起全民減重風潮，為鼓勵更多民眾參賽，衛生局加碼5月抽獎獎項。營養師也分享減重關鍵在「熱量赤字」。

雲林縣2024年BMI達43.1%，居全台之冠。衛生局分析，與農務人口多、將勞動誤認為運動，以及飲食偏重油重鹹有關。縣府去年首辦減重、健走活動，吸引上萬人參與，累計減重約1.8噸、健走超過20億步，BMI降至40.5%，排名滑落至第7名，成效顯著。

今年活動規模再擴大，「日走7000步」截至4月底已有2萬3149人參與；「決戰BMI減重」則有1074人報名（含團體組195隊、585人），參賽者中最重達125.6公斤，破百公斤有3人。

衛生局長曾春美表示，為提升參與誘因，5月抽獎獎項加碼，最大獎Iphone17手機由1名增加至3名，Airpods耳機由6名增至9名，凡5月11日前報名皆可參加抽獎。

衛生局並邀請營養師提供專業建議。營養師王詩涵指出，不少民眾自認吃得不多，卻忽略高熱量食物的影響，例如含糖飲料、油炸食品、勾芡料理及高脂沙拉醬料等，「一杯全糖珍奶就約750大卡，幾乎等同一個便當熱量」。

她強調，減重關鍵在於建立「熱量赤字」，即每日攝取熱量低於消耗熱量。例如每日消耗2000大卡，若減少攝取或增加活動量約500大卡，持續7天即可減重約0.5公斤。相較於極端節食或代餐方式，穩定控制熱量收支才是長期有效且健康的減重方式。

雲林縣今年祭出近百萬元獎勵，舉辦日走7000步、減重比賽，吸引逾2萬人報名參加，其中更有3人體重破百公斤。營養師分析，減重關鍵在於建立「熱量赤字」，即每日攝取熱量低於消耗熱量。圖／本報資料照片
雲林縣今年祭出近百萬元獎勵，舉辦日走7000步、減重比賽，吸引逾2萬人報名參加，其中更有3人體重破百公斤。營養師分析，減重關鍵在於建立「熱量赤字」，即每日攝取熱量低於消耗熱量。圖／本報資料照片

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