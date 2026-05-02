快訊

高雄燕巢三合院凌晨惡火！76歲獨居老婦葬身火窟

梅雨鋒面為什麼降雨劇烈又連續多天 專家曝關鍵是它 白話剖析形成機制

嘉義皮克敏之亂惹民怨！ 市府修訂「遮陽帽」排隊發放規則 力求公平

聽新聞
0:00 / 0:00

梅雨還不來蘭潭水庫告急見底危機 淹沒區襟山園林重現揭歷史記憶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
梅雨還不來，蘭潭水位持續下降。記者魯永明／攝影
梅雨還不來，蘭潭水位持續下降。記者魯永明／攝影

梅雨還不來，嘉義地區水情拉警報，肩負民生工業供水的嘉市蘭潭水庫與番路鄉仁義潭水庫，受清明連假以來降雨稀少影響，水位持續探底。截至目前，2座水庫合計蓄水率僅剩約24.8%，創下近期新低，逼近供水警戒線。連日高溫與強烈日照加速蒸發，水情雪上加霜，民眾憂心。

水利署啟動區域調度機制，透過雲林湖山水庫及台南曾文水庫、烏山頭水庫支援供水，控管蘭潭與仁義潭每日出水量壓低至10萬噸以下，盼延長供水時間。據估算，若未啟動區域調度機制，有效節流管控，以目前每天供水30萬噸，2水庫剩800多萬噸總蓄水量推算，恐在1個月內見底。

然而，在這場乾旱危機中，意外揭開一段塵封百年歷史。蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面，引發地方關注與討論。根據嘉市府2015年設立的紀念碑記載，襟山園林原位於蘭潭山谷地帶，為日治時期嘉農教師巫欽亮的父親巫禎祥，1923年購地開墾而成。

園區地形宛如衣袖襟，因而得名。園內曾建有水圳、水井及日式宅邸，結合農園與自然景觀，規模廣闊。

隨著蘭潭水庫興建蓄水，整片園林被淹沒，多數建物沉入水底，僅剩古井在枯水期短暫現身。如今水位探底，這些歷史遺跡重見天日，彷彿時光倒流，讓民眾得以一窺過往生活樣貌。巫家祖籍來自大陸潮州府饒平縣，屬客家族群，早年聚居於蘭潭一帶。日治時期因水庫興建，土地遭徵收、聚落遷移，襟山園林成為歷史的一部分。市府為感念巫家無償提供部分土地，打造步道與綠地，特立碑紀念其貢獻。

面對水情嚴峻，地方民眾一方面為歷史重現感到震撼，另一方面也期盼即將到來的梅雨季能帶來充沛降雨，為水庫解渴。這場乾旱，不僅考驗供水韌性，也讓被水淹沒的記憶，再度浮現人們眼前。

梅雨還不來，蘭潭水位持續下降。記者魯永明／攝影
梅雨還不來，蘭潭水位持續下降。記者魯永明／攝影

蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面，引發地方關注與討論。記者魯永明／攝影
蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面，引發地方關注與討論。記者魯永明／攝影

蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面。記者魯永明／攝影
蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面。記者魯永明／攝影

蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面，引發地方關注與討論。記者魯永明／攝影
蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面，引發地方關注與討論。記者魯永明／攝影

台南 水庫 烏山頭水庫

延伸閱讀

經濟部6年砸5531億元治水 盼遇百年大旱時免分區輪流供水

梅雨鋒面為什麼降雨劇烈又連續多天 專家曝關鍵是它 白話剖析形成機制

水治理納國家戰略統籌 六年將投入5531億元

嘉義鐵路高架化挖出歷史建築遭否決 考古團隊憂成文資孤兒

相關新聞

平息皮克敏贈品之亂 嘉義市府修訂發放規則力求公平止怨

人氣手遊Pikmin Bloom（皮克敏）結合嘉市藝術節，昨天勞動節連假首日人潮爆滿，限量遮陽帽發放方法引發爭議批評，市府與廠商主辦單位緊急檢討發放時間流程規則，昨晚公告文化局臉書，今明2天實施，將「

斥資22億國家高齡醫療研究中心揭幕 賴總統：推動「健康台灣」

國家衛生研究院在雲林虎尾設立的「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」昨天啟用，由賴清德總統主持。賴總統表示，中心不僅將成為台灣推動高齡醫療與長照政策重要基地，也具備國際示範意義，政府支持後續運作，打造雲林

梅雨還不來蘭潭水庫告急見底危機 淹沒區襟山園林重現揭歷史記憶

梅雨還不來，嘉義地區水情拉警報，肩負民生工業供水的嘉市蘭潭水庫與番路鄉仁義潭水庫，受清明連假以來降雨稀少影響，水位持續探底。截至目前，2座水庫合計蓄水率僅剩約24.8%，創下近期新低，逼近供水警戒線。

台南運河百年戶外音樂祭 首日湧入3.5萬人次High翻天

為期兩天的「台南運河百年系列－戶外音樂祭」今天傍晚在環河街開唱，現場湧入約達3.5萬人次觀眾，在夜間運河波光閃閃的陪伴下，愜意享受這場美好的音樂饗宴，歡度五一連假的首日。

西拉雅風景區辦毛孩運動會等連三天「森活節」主題活動

西拉雅風景區管理處今天起一連3天舉辦毛孩運動會、波力見面會、草原音樂祭等接續「2026西拉雅森活節」主題活動，下午登場的運動會超過千人陪同毛小孩到官田遊客中心草原同樂，感受無限活力。

保生大帝1048誕辰 學甲慈濟宮祝壽13庄頭國小藝陣表演

今天是農曆3月15日是保生大帝（大道公）1048歲誕辰。台南學甲慈濟宮主祀保生大帝今天舉辦「聖誕千秋」祝壽活動，董事長王文宗主祭、千餘人參加祝壽大典，學甲、北門境內8間國小學童表演藝陣，場面熱鬧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。