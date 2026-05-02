梅雨還不來蘭潭水庫告急見底危機 淹沒區襟山園林重現揭歷史記憶

梅雨還不來，嘉義地區水情拉警報，肩負民生工業供水的嘉市蘭潭水庫與番路鄉仁義潭水庫，受清明連假以來降雨稀少影響，水位持續探底。截至目前，2座水庫合計蓄水率僅剩約24.8%，創下近期新低，逼近供水警戒線。連日高溫與強烈日照加速蒸發，水情雪上加霜，民眾憂心。

水利署啟動區域調度機制，透過雲林湖山水庫及台南曾文水庫、烏山頭水庫支援供水，控管蘭潭與仁義潭每日出水量壓低至10萬噸以下，盼延長供水時間。據估算，若未啟動區域調度機制，有效節流管控，以目前每天供水30萬噸，2水庫剩800多萬噸總蓄水量推算，恐在1個月內見底。

然而，在這場乾旱危機中，意外揭開一段塵封百年歷史。蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面，引發地方關注與討論。根據嘉市府2015年設立的紀念碑記載，襟山園林原位於蘭潭山谷地帶，為日治時期嘉農教師巫欽亮的父親巫禎祥，1923年購地開墾而成。

園區地形宛如衣袖襟，因而得名。園內曾建有水圳、水井及日式宅邸，結合農園與自然景觀，規模廣闊。

隨著蘭潭水庫興建蓄水，整片園林被淹沒，多數建物沉入水底，僅剩古井在枯水期短暫現身。如今水位探底，這些歷史遺跡重見天日，彷彿時光倒流，讓民眾得以一窺過往生活樣貌。巫家祖籍來自大陸潮州府饒平縣，屬客家族群，早年聚居於蘭潭一帶。日治時期因水庫興建，土地遭徵收、聚落遷移，襟山園林成為歷史的一部分。市府為感念巫家無償提供部分土地，打造步道與綠地，特立碑紀念其貢獻。

面對水情嚴峻，地方民眾一方面為歷史重現感到震撼，另一方面也期盼即將到來的梅雨季能帶來充沛降雨，為水庫解渴。這場乾旱，不僅考驗供水韌性，也讓被水淹沒的記憶，再度浮現人們眼前。

梅雨還不來，蘭潭水位持續下降。記者魯永明／攝影

蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面，引發地方關注與討論。記者魯永明／攝影

蘭潭水位持續下降，昔日水庫淹沒區的「襟山園林」重現輪廓，特別是古井遺跡浮出水面。記者魯永明／攝影