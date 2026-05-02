平息皮克敏贈品之亂 嘉義市府修訂發放規則力求公平止怨

人氣手遊Pikmin Bloom（皮克敏）結合嘉市藝術節，昨天勞動節連假首日人潮爆滿，限量遮陽帽發放方法引發爭議批評，市府與廠商主辦單位緊急檢討發放時間流程規則，昨晚公告文化局臉書，今明2天實施，將「公平性」列為優先，盼平息玩家不滿。

文化局說，昨日已跟廠商溝通，一切以公告時間為主，今天現場重新調整發送排隊動線，另外針對手機電訊不穩頻寬不足問題，也跟三大電信保持密切聯繫，針對8處蒐集限定「金色花苗」景點做頻寬調整，今天三大電信訊號車會進駐嘉義公園，掌握現場動態做好因應。

活動首日在市立棒球場外KANO園區發放「活動地圖」與「皮克敏遮陽帽」（每個帳號限領1份號碼牌）贈品，因提前發放號碼牌與未依公告時間執行，導致大量排隊民眾撲空，引爆「不公」質疑。許多玩家認為規則不透明、現場執行混亂，是造成抱怨的主因。

面對皮友玩家抱怨，文化局與皮克敏合辦單位檢討流程，昨晚宣布發放機制。新制明確規定，上午9時開始發放號碼牌，且必須依現場排隊順序進行，杜絕提前發放爭議；上午10時起依號碼牌標示時段領取贈品，避免人潮擁擠。

此外，規則強化身分與領取限制，要求每個遊戲帳號僅能領取1張號碼牌，且須由本人到場領取，防止代排與重複領取情況發生。主辦單位強調，號碼牌數量有限發完為止，未取得者不得領取，並維持贈品「地圖與遮陽帽整組發放」原則。

儘管贈品數量未增加，但透過時間與流程的標準化，主辦方希望降低爭議，讓排隊機制更具可預期性。文化局表示，此次調整重點在於建立一致且公開透明的規則，避免因現場彈性處理而產生不公平觀感。對玩家而言，新制能否改善體驗有待觀察。玩家表示，願依新規則，期待主辦單位落實，別再出現「說一套做一套」的情況。活動熱度持續延燒，如何兼顧人潮管理與公平原則，已成為這場城市行銷重要考驗。

人氣手遊Pikmin Bloom（皮克敏）結合嘉市藝術節，昨天勞動節連假首日人潮爆滿，限量遮陽帽發放方法引發爭議批評，市府與廠商主辦單位緊急檢討發放時間流程規則，昨晚公告文化局臉書，今明2天實施。圖／嘉市文化局提供