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斥資22億國家高齡醫療研究中心揭幕 賴總統：推動「健康台灣」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
斥資廿二億元建造的國家高齡醫療暨健康福祉研究中心，昨由賴清德總統（前排中）主持啟用儀式，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影
斥資廿二億元建造的國家高齡醫療暨健康福祉研究中心，昨由賴清德總統（前排中）主持啟用儀式，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影

國家衛生研究院在雲林虎尾設立的「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」昨天啟用，由賴清德總統主持。賴總統表示，中心不僅將成為台灣推動高齡醫療與長照政策重要基地，也具備國際示範意義，政府支持後續運作，打造雲林成為高齡健康照護核心。

中心斥資廿二點六億元、歷時四年興建，坐落台大虎尾校區，地上六層、地下一層建築，規畫日照中心、高齡健康大數據中心、跨域實驗室、銀髮智慧健身房與長青烹飪教室等多元空間，兼顧研究、照護與生活應用。

啟用典禮冠蓋雲集，包括前副總統陳建仁、衛福部長石崇良、國衛院長司徒惠康、中心執行長許志成、台大雲林分院長馬惠明及立委劉建國等到場見證。

許志成指出，中心將聚焦強化高齡與長照研究能量、推動在地化服務模式、完善福利制度、發展智慧醫療與培育跨域人才五大方向。憑藉鄰近高鐵與台大醫院虎尾院區地利優勢，整合臨床與研究資源，長期追蹤高齡健康議題，支撐「長照三點零」政策發展；司徒惠康表示，中心象徵政府推動跨域整合、成果轉譯與國際接軌的決心，將持續深化高齡者在睡眠、營養與心理等面向的研究，促進健康老化；劉建國回顧爭取歷程，盼中心啟用改善高齡者生活品質，透過研究成果支撐政策制定，拓展國際合作。

賴總統說，長照預算由過去每年約五十億元，大幅提升至逾一一○○億元，服務據點逾一點五萬處、照服員逾十萬人，受惠人數突破九十萬，未來持續導入科技與人力，讓研究中心成為推動「健康台灣」重要引擎。

國內第一座國家高齡醫療暨健康福祉研究中心，昨天啟用。記者蔡維斌／攝影
國內第一座國家高齡醫療暨健康福祉研究中心，昨天啟用。記者蔡維斌／攝影

台大醫院 賴清德 雲林 賴總統 長照

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