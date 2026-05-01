快訊

宜蘭規模6.1地震多地有感 氣象署示警：未來3天可能有規模5餘震

曾與鳳飛飛合作…資深製作人游國謙辭世 橫跨各界傳奇人生落幕

聽新聞
0:00 / 0:00

台南運河百年戶外音樂祭 首日湧入3.5萬人次High翻天

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供
台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供

為期兩天的「台南運河百年系列－戶外音樂祭」今天傍晚在環河街開唱，現場湧入約達3.5萬人次觀眾，在夜間運河波光閃閃的陪伴下，愜意享受這場美好的音樂饗宴，歡度五一連假的首日。

今天演出陣容堅強，由人氣男團Saturnday、日籍創作歌手山元聰、啦啦隊女神禾羽、「原子少年2」冠軍團F.F.O、新加坡創作歌手邱鋒澤（Feng Ze），以及超人氣樂團理想混蛋接力登台。

壓軸登場的理想混蛋更帶來長達半小時的精彩演出，當演唱至〈不是因為天氣晴朗才愛你〉時，現場瞬間化身露天KTV，民眾熱情大合唱，久久不肯散去。

市長黃偉哲晚間也出席音樂祭，與民眾現場進行有獎徵答互動。他表示，運河百年系列活動內容豐富多元，今日的音樂祭現場吸引眾多來自外縣市及在地民眾共襄盛舉，展現高度人氣。而此次演出卡司有不少具有「台南基因」的在地藝人，還有多組廣受各年齡層喜愛的藝人團體。

黃偉哲提到，運河百年系列活動除演唱會外，亦結合光影展演、光雕藝術、市集及靜態展覽等形式，打造兼具文化、觀光與娛樂的盛會。邀請全國民眾把握連假期間，前來台南參與運河百年系列活動，感受城市魅力。

5月2日卡司有玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年，主持人徐凱希、籃籃。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，民眾除了可在環河街前的腹地欣賞運河景緻與參加音樂祭外，市府在河樂廣場下方親水公園盡頭處架設大型螢幕，方便民眾吹著晚風、愜意聆聽演唱會，另若民眾無法親臨現場，亦可打開電視鎖定第3公用頻道收看轉播。

此外，運河遊船也特別停留於河畔片刻，讓搭乘的遊客也能欣賞精彩演唱會，聆聽美妙動人的音樂，共同與運河水岸的大家一起度過這特別難忘的浪漫時光。

台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供
台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供

台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供
台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供

台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供
台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供

新加坡 邱鋒澤 台南

延伸閱讀

「2026𤆬囡仔作伙來踅街」 5月9日歸仁運動公園萌力登場

中職／江南大叔PSY睽違12年再來台 加入兄弟棒球音樂祭

桃園龍岡米干節潑水祈福開幕 異域文化齊聚

翻開臺東，閱讀生活的模樣 臺東縣立圖書館5/1、5/2舉辦閱讀生活市集 邀民眾走進書本與日常之間

相關新聞

台南運河百年戶外音樂祭 首日湧入3.5萬人次High翻天

為期兩天的「台南運河百年系列－戶外音樂祭」今天傍晚在環河街開唱，現場湧入約達3.5萬人次觀眾，在夜間運河波光閃閃的陪伴下，愜意享受這場美好的音樂饗宴，歡度五一連假的首日。

西拉雅風景區辦毛孩運動會等連三天「森活節」主題活動

西拉雅風景區管理處今天起一連3天舉辦毛孩運動會、波力見面會、草原音樂祭等接續「2026西拉雅森活節」主題活動，下午登場的運動會超過千人陪同毛小孩到官田遊客中心草原同樂，感受無限活力。

保生大帝1048誕辰 學甲慈濟宮祝壽13庄頭國小藝陣表演

今天是農曆3月15日是保生大帝（大道公）1048歲誕辰。台南學甲慈濟宮主祀保生大帝今天舉辦「聖誕千秋」祝壽活動，董事長王文宗主祭、千餘人參加祝壽大典，學甲、北門境內8間國小學童表演藝陣，場面熱鬧。

全台首座！航太科學與數位互動火箭沉浸館今在嘉義文創園區開幕

由文化部舉辦的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」活動今天開幕，出席活動的國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，美國推動「台美太空協助法案」（TASAA），台灣將與美國國家航空暨太空總署及美國國家

首座國家高齡醫療研究中心啟用 賴總統：「健康台灣」邁前一步

國衛院在雲林虎尾建造國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天由總統賴清德主持啟用儀式，未來將作為台灣長照及高齡健康維護的重要基地，賴總統強調這不僅可造福高齡國人甚可福及國際，意義非凡，政府會全

成大醫院院長交接 新院長許耿福提五大治理方向

成功大學醫學院附設醫院今舉行新卸任院長交接典禮，由成大校長沈孟儒主持監交及監誓，新任院長許耿福自卸任院長李經維手中接下印信並宣誓就任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。