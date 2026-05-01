台南運河百年戶外音樂祭 首日湧入3.5萬人次High翻天

為期兩天的「台南運河百年系列－戶外音樂祭」今天傍晚在環河街開唱，現場湧入約達3.5萬人次觀眾，在夜間運河波光閃閃的陪伴下，愜意享受這場美好的音樂饗宴，歡度五一連假的首日。

今天演出陣容堅強，由人氣男團Saturnday、日籍創作歌手山元聰、啦啦隊女神禾羽、「原子少年2」冠軍團F.F.O、新加坡創作歌手邱鋒澤（Feng Ze），以及超人氣樂團理想混蛋接力登台。

壓軸登場的理想混蛋更帶來長達半小時的精彩演出，當演唱至〈不是因為天氣晴朗才愛你〉時，現場瞬間化身露天KTV，民眾熱情大合唱，久久不肯散去。

市長黃偉哲晚間也出席音樂祭，與民眾現場進行有獎徵答互動。他表示，運河百年系列活動內容豐富多元，今日的音樂祭現場吸引眾多來自外縣市及在地民眾共襄盛舉，展現高度人氣。而此次演出卡司有不少具有「台南基因」的在地藝人，還有多組廣受各年齡層喜愛的藝人團體。

黃偉哲提到，運河百年系列活動除演唱會外，亦結合光影展演、光雕藝術、市集及靜態展覽等形式，打造兼具文化、觀光與娛樂的盛會。邀請全國民眾把握連假期間，前來台南參與運河百年系列活動，感受城市魅力。

5月2日卡司有玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年，主持人徐凱希、籃籃。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，民眾除了可在環河街前的腹地欣賞運河景緻與參加音樂祭外，市府在河樂廣場下方親水公園盡頭處架設大型螢幕，方便民眾吹著晚風、愜意聆聽演唱會，另若民眾無法親臨現場，亦可打開電視鎖定第3公用頻道收看轉播。

此外，運河遊船也特別停留於河畔片刻，讓搭乘的遊客也能欣賞精彩演唱會，聆聽美妙動人的音樂，共同與運河水岸的大家一起度過這特別難忘的浪漫時光。

台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供

台南運河百年系列－戶外音樂祭今天傍晚在環河街開唱。圖／台南市政府提供