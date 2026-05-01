西拉雅風景區辦毛孩運動會等連三天「森活節」主題活動

西拉雅風景區管理處今天起一連3天舉辦毛孩運動會、波力見面會、草原音樂祭等接續「2026西拉雅森活節」主題活動，下午登場的運動會超過千人陪同毛小孩到官田遊客中心草原同樂，感受無限活力。

下午3點開始的毛孩運動會有多元美食攤位的特色市集，還規畫「毛孩市集」匯集各式寵物零食與用品，讓飼主能盡情為毛孩挑選喜愛好物。

運動會下午3點半起分兩個場現場報名，活潑好動還是呆萌可愛的毛孩都能在草地上盡情奔跑、展現魅力。5點半更有吸睛的毛孩變裝走秀，從精緻打扮到創意造型，每一組都準備萌翻全場。

下午4點許多小朋友喜愛的波力與安寶現身主舞台，與觀光署「喔熊組長」、西拉雅「灰熊熊」一起帶動跳，帶來近距離互動時光，現場歡笑聲保證不間斷。

主辦單位表示，晚上6點半還有南瀛天文館志工在草皮區設置望遠鏡的觀星活動，讓你在遼闊草原下仰望星空，為這一天畫下最療癒的句點。

5月2日與3日的「草原音樂祭」則有不同風格的聽覺饗宴，明天5月2日由「樂團祭」領軍，邀請白頻率、步行者、機踏車樂團及芒果醬等人氣樂團將輪番登台。

5月3日則是「台語YA!」主題，多位選秀出身的台語唱將余凱揚、林喬安、許志豪、翁鈺鈞及陳孟賢等歌手輪番上陣，以溫暖療癒的歌聲傳遞在地情感。另有闖關活動，加入西拉雅管理處FB並完成打卡上傳，且於市集消費即有機會抽中住宿券等多項禮物。

西拉雅管理處處長許主龍表示，氣溫逐漸升高，提醒民眾做好防曬並適時補充水分。為響應環境永續與低碳旅遊，活動現場鼓勵自備環保餐具，市集消費五元折扣優惠。

他說，會場附近有多處寵物友善景點與住宿選擇，適合安排與毛孩一同出遊，可入住親近自然的仙湖農場、能與毛孩一起遊船的烏山頭水庫、寵物友善餐廳小菱居，適合毛孩盡情奔跑放電的德元埤荷蘭村等。荷蘭村更推出「西拉雅森活節」專屬限定優惠活動。

更多活動資訊可關注西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。

西拉雅風景區今天起辦毛孩運動會等一連三天「森活節」主題活動。圖／張麗君提供