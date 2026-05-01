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保生大帝1048誕辰 學甲慈濟宮祝壽13庄頭國小藝陣表演

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
保生大帝1048聖誕祝壽活動，慈濟宮董事長王文宗主祭，千餘人參加大典。圖／廟方提供
保生大帝1048聖誕祝壽活動，慈濟宮董事長王文宗主祭，千餘人參加大典。圖／廟方提供

今天是農曆3月15日是保生大帝（大道公）1048歲誕辰。台南學甲慈濟宮主祀保生大帝今天舉辦「聖誕千秋」祝壽活動，董事長王文宗主祭、千餘人參加祝壽大典，學甲、北門境內8間國小學童表演藝陣，場面熱鬧。

王文宗表示，適逢保生大帝1048聖誕，北門區二重港仁安宮董事長侯信良準備1048個壽桃，海天水產集團準備1048條蜂蜜蛋糕獻給保生大帝祝壽，祝壽結束後分送給所有參加信徒民眾。

參與的中洲國小表演「鼓震乾坤迎嘉賓」，頂洲國小演出「鬧春意」、學甲國小「樂揚鈴動」、 錦湖國小「祥獅獻瑞賀聖壽」、文山國小「創意電音迎佳賓」、三慈國小「三慈獻瑞．陶鳴獅躍」、宅港國小「童鼓婆姐．熱鬧祝壽」、東陽國小「禪定」等不同藝陣表演，為保生大帝祝壽。

今天的活動有學甲區長張明寶、學甲分局長林明俊、學甲農會總幹事李曉軍、蘇厝第一代天府真護宮主委陳榮春及學甲國中校長陳俊雄、學甲國小校長黃國峯、東陽國小校長湯焜楠、中洲國小校長許鋑彬、宅港國小校長林維智、頂洲國小校長方啓丞、文山國小校長楊鎮鴻、三慈國小校長郭詔維、錦湖國小校長林銘山等地方人士與許多信徒參與。

學甲、北門境內8間國小學童表演藝陣，場面熱鬧。 圖／廟方提供
學甲、北門境內8間國小學童表演藝陣，場面熱鬧。 圖／廟方提供

保生大帝 王文宗 慈濟

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