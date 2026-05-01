全台首座！航太科學與數位互動火箭沉浸館今在嘉義文創園區開幕
由文化部舉辦的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」活動今天開幕，出席活動的國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，美國推動「台美太空協助法案」（TASAA），台灣將與美國國家航空暨太空總署及美國國家海洋暨大氣總署，建立制度化合作，不僅技術接軌，更將展開長期人才交流，象徵台灣切入國際太空體系核心。
「台美合作被視為太空版台灣關係法」，吳宗信下午出席這項在嘉義文創園區舉辦的活動，他指出，TASAA一旦立法通過，將要求美國相關部會與TASA實質合作，涵蓋衛星技術、科學研究與太空探索，同時啟動最長1年雙向研究人員互訪與駐點計畫，讓台灣科研人才可直接進入NASA研究體系。
在全球「重返月球」競賽升溫下，TASA同步推動「Space Taiwan」國家隊，整合產官學資源，鎖定32項關鍵技術缺口，布局國際太空供應鏈。政府第三期太空發展計畫延伸至231年，總投入預算突破700億元，展現長期深耕決心。火箭自主能力加速成形。台灣2023年啟動衛星載具計畫，目標建立穩定入軌發射技術，擺脫過去實驗性質。吳宗信強調，未來火箭不再只是測試用途，而是能實際執行任務，確保台灣掌握太空自主權，甚至朝培育本土太空人邁進。
這項火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。
開幕儀式由吳宗信與嘉義市副市長林瑞彥等人出席，多位產官學代表共同揭幕象徵性氣球火箭，宣告城市文化與科技融合新里程。現場除大型火箭裝置外，也展出「台灣火箭英雄榜」，強化視覺與教育效果。
透過沉浸式體驗推廣航太知識，有助於拉近民眾與科技距離，展現台灣科普教育與文創整合實力。文創園區勞動節連假同步串聯PikminBloom（皮克敏）迷你散步活動與「弗金森市集」，導入遊戲與市集經濟，吸引年輕族群與親子客群，提升整體人流與停留時間。
活動地點在Kuroro 1號火箭X基地（嘉義市西區中山路616號 B棟，嘉義文創園區（嘉義舊酒廠）
活動日期5月1日到12月31日（例假日無休），營業時間：每日09:00-17:00，採全預約制，售票入場，單人票 800元，以團體為單位報名。最低報名人數為2人，最多4人為限。詳情請見臉書「全島火箭人：誰能登月？」
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