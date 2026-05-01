快訊

摩根大通女主管遭控「權勢性侵」男同事 曾狠嗆：不跟我上床就毀了你

名醫父病逝各界送暖 林逸欣曬童年全家福感性發聲：是爸爸派來的天使吧

日職／古林睿煬本季一軍初先發 2日主場出戰歐力士「勇敢對決」

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首座！航太科學與數位互動火箭沉浸館今在嘉義文創園區開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義文創園區下午舉辦全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」開幕儀式。記者魯永明／攝影
嘉義文創園區下午舉辦全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」開幕儀式。記者魯永明／攝影

由文化部舉辦的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」活動今天開幕，出席活動的國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，美國推動「台美太空協助法案」（TASAA），台灣將與美國國家航空暨太空總署及美國國家海洋暨大氣總署，建立制度化合作，不僅技術接軌，更將展開長期人才交流，象徵台灣切入國際太空體系核心。

「台美合作被視為太空版台灣關係法」，吳宗信下午出席這項在嘉義文創園區舉辦的活動，他指出，TASAA一旦立法通過，將要求美國相關部會與TASA實質合作，涵蓋衛星技術、科學研究與太空探索，同時啟動最長1年雙向研究人員互訪與駐點計畫，讓台灣科研人才可直接進入NASA研究體系。

在全球「重返月球」競賽升溫下，TASA同步推動「Space Taiwan」國家隊，整合產官學資源，鎖定32項關鍵技術缺口，布局國際太空供應鏈。政府第三期太空發展計畫延伸至231年，總投入預算突破700億元，展現長期深耕決心。火箭自主能力加速成形。台灣2023年啟動衛星載具計畫，目標建立穩定入軌發射技術，擺脫過去實驗性質。吳宗信強調，未來火箭不再只是測試用途，而是能實際執行任務，確保台灣掌握太空自主權，甚至朝培育本土太空人邁進。

這項火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。

開幕儀式由吳宗信與嘉義市副市長林瑞彥等人出席，多位產官學代表共同揭幕象徵性氣球火箭，宣告城市文化與科技融合新里程。現場除大型火箭裝置外，也展出「台灣火箭英雄榜」，強化視覺與教育效果。

透過沉浸式體驗推廣航太知識，有助於拉近民眾與科技距離，展現台灣科普教育與文創整合實力。文創園區勞動節連假同步串聯PikminBloom（皮克敏）迷你散步活動與「弗金森市集」，導入遊戲與市集經濟，吸引年輕族群與親子客群，提升整體人流與停留時間。

活動地點在Kuroro 1號火箭X基地（嘉義市西區中山路616號 B棟，嘉義文創園區（嘉義舊酒廠）

活動日期5月1日到12月31日（例假日無休），營業時間：每日09:00-17:00，採全預約制，售票入場，單人票 800元，以團體為單位報名。最低報名人數為2人，最多4人為限。詳情請見臉書「全島火箭人：誰能登月？」

國家太空中心（TASA）主任吳宗信致詞說明台美太空合作。記者魯永明／攝影
國家太空中心（TASA）主任吳宗信致詞說明台美太空合作。記者魯永明／攝影

嘉義文創園區下午舉辦全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」開幕儀式。記者魯永明／攝影
嘉義文創園區下午舉辦全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」開幕儀式。記者魯永明／攝影

嘉義文創園區舉辦全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」開幕活動。記者魯永明／攝影
嘉義文創園區舉辦全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」開幕活動。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影
火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影
火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影
火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影
火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影
火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影
火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

美國 NASA 台灣關係法

延伸閱讀

中央大學登國際舞台 「重返月球」紀錄片展現科研成果

川普：NASA有很大機會在我卸任前再度實現登月

太空題材 帶旺科技基金

影／皮克敏大軍攻占嘉市 3千頂限量遮陽帽索取一空

相關新聞

影／女警車禍案 女大生先關心車損而非人命 黃偉哲：無法理解

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，台南市長黃偉哲及立委陳亭妃今上午到台南市立殯儀館其靈前拈香及慰問家屬，對於女大生肇事後第一時間關懷車損而非人命，「無法理解」，他說，希望這是最後

保生大帝1048誕辰 學甲慈濟宮祝壽13庄頭國小藝陣表演

今天是農曆3月15日是保生大帝（大道公）1048歲誕辰。台南學甲慈濟宮主祀保生大帝今天舉辦「聖誕千秋」祝壽活動，董事長王文宗主祭、千餘人參加祝壽大典，學甲、北門境內8間國小學童表演藝陣，場面熱鬧。

全台首座！航太科學與數位互動火箭沉浸館今在嘉義文創園區開幕

由文化部舉辦的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」活動今天開幕，出席活動的國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，美國推動「台美太空協助法案」（TASAA），台灣將與美國國家航空暨太空總署及美國國家

首座國家高齡醫療研究中心啟用 賴總統：「健康台灣」邁前一步

國衛院在雲林虎尾建造國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天由總統賴清德主持啟用儀式，未來將作為台灣長照及高齡健康維護的重要基地，賴總統強調這不僅可造福高齡國人甚可福及國際，意義非凡，政府會全

成大醫院院長交接 新院長許耿福提五大治理方向

成功大學醫學院附設醫院今舉行新卸任院長交接典禮，由成大校長沈孟儒主持監交及監誓，新任院長許耿福自卸任院長李經維手中接下印信並宣誓就任。

籤詩看不懂？台南歸仁仁壽宮今發表籤詩集注 翻成大白話

台南歸仁仁壽宮「王醮祭典」文化部登錄為「國家級重要民俗」。廟方聘請文史工作者、學者編纂新廟志。歷經3年8個月編印完成今天發表，內容涉及教育學、歷史學、人類學、宗教學、建築學、文學與美學；並發表「保生大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。