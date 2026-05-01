全台首座！航太科學與數位互動火箭沉浸館今在嘉義文創園區開幕

由文化部舉辦的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」活動今天開幕，出席活動的國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，美國推動「台美太空協助法案」（TASAA），台灣將與美國國家航空暨太空總署及美國國家海洋暨大氣總署，建立制度化合作，不僅技術接軌，更將展開長期人才交流，象徵台灣切入國際太空體系核心。

「台美合作被視為太空版台灣關係法」，吳宗信下午出席這項在嘉義文創園區舉辦的活動，他指出，TASAA一旦立法通過，將要求美國相關部會與TASA實質合作，涵蓋衛星技術、科學研究與太空探索，同時啟動最長1年雙向研究人員互訪與駐點計畫，讓台灣科研人才可直接進入NASA研究體系。

在全球「重返月球」競賽升溫下，TASA同步推動「Space Taiwan」國家隊，整合產官學資源，鎖定32項關鍵技術缺口，布局國際太空供應鏈。政府第三期太空發展計畫延伸至231年，總投入預算突破700億元，展現長期深耕決心。火箭自主能力加速成形。台灣2023年啟動衛星載具計畫，目標建立穩定入軌發射技術，擺脫過去實驗性質。吳宗信強調，未來火箭不再只是測試用途，而是能實際執行任務，確保台灣掌握太空自主權，甚至朝培育本土太空人邁進。

這項火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。

開幕儀式由吳宗信與嘉義市副市長林瑞彥等人出席，多位產官學代表共同揭幕象徵性氣球火箭，宣告城市文化與科技融合新里程。現場除大型火箭裝置外，也展出「台灣火箭英雄榜」，強化視覺與教育效果。

透過沉浸式體驗推廣航太知識，有助於拉近民眾與科技距離，展現台灣科普教育與文創整合實力。文創園區勞動節連假同步串聯PikminBloom（皮克敏）迷你散步活動與「弗金森市集」，導入遊戲與市集經濟，吸引年輕族群與親子客群，提升整體人流與停留時間。

活動地點在Kuroro 1號火箭X基地（嘉義市西區中山路616號 B棟，嘉義文創園區（嘉義舊酒廠）

活動日期5月1日到12月31日（例假日無休），營業時間：每日09:00-17:00，採全預約制，售票入場，單人票 800元，以團體為單位報名。最低報名人數為2人，最多4人為限。詳情請見臉書「全島火箭人：誰能登月？」

國家太空中心（TASA）主任吳宗信致詞說明台美太空合作。記者魯永明／攝影

嘉義文創園區下午舉辦全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」開幕儀式。記者魯永明／攝影

嘉義文創園區舉辦全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」開幕活動。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影

火箭主題沉浸館「全島火箭人：誰能登月？」，由TASA指導，結合互動遊戲設計，將複雜航太工程轉化為8大體驗關卡，讓民眾透過闖關理解火箭發射原理。記者魯永明／攝影