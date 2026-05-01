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首座國家高齡醫療研究中心啟用 賴總統：「健康台灣」邁前一步

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天由總統賴清德主持啟用儀式，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影
斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天由總統賴清德主持啟用儀式，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影

國衛院在雲林虎尾建造國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天由總統賴清德主持啟用儀式，未來將作為台灣長照及高齡健康維護的重要基地，賴總統強調這不僅可造福高齡國人甚可福及國際，意義非凡，政府會全力落實後續運轉，讓雲林成為全國高齡健康照護重鎮。

斥資22.6億元建造的國家高齡醫學暨健康福祉研究中心座落在台大虎尾校區，經約4年完工，為地下1層、地上6層的萬坪大樓，設有小型日照中心、高齡健康大數據中心、共同研究實驗室、銀髮智慧健身房、長青烹飪教室等空間。

今天啟用典禮由賴總統主持，前副總統陳建仁、衛福部長石崇良、國衛院長司徒惠康、高齡研究中心執行長許志成、台大雲林分院長馬惠明、立委劉建國、雲林副縣長陳璧君等人出席。

許志成表示，中心將朝5大核心目標推進，包括強化全國高齡健康及長照研究量能、推廣因地制宜的服務模式、建構完善福利體系、推動智慧醫療、長照產業及跨域人才培育。尤其該中心鄰近高鐵並與台大醫院虎尾院區相鄰，交通便利，可串聯臨床照護服務組織，對高齡醫學、個人健康及未來「長照3.0」等社福政策進行長期追蹤研究。

司徒惠康表示，該中心的完成，展現政府決心，跨域整合，轉譯和落地、接軌國際等四大意義，近年和台大雲林分院針對高齡者睡眠、營養、心理等方面研究及分析，會持續努力研擬更多高齡政策，讓長者健康老化。

劉建國則感性回顧多年爭取的心路歷程及人口凋零的迅速，希望中心啟用後對長者「延年益壽」有更具體幫助，未來中心的各種研究，可作為照顧高齡者的依據，甚可與其他國家高齡機構合作，為台灣高齡醫學創造更幸福的健康環境。

賴總統除感謝各界努力，也數度稱讚劉建國鍥而不捨，讓研究中心開花結果，他說，過去政府一年長照預算約50億元，今已增達1100多億元，據點也逾1.5萬處，服務員超過10萬人，受惠逾90萬人，未來將導入科技、增加人力，因應快速老化的高齡社會，研究中心不僅讓「健康台灣」邁前一步，造福全台國人，甚可嘉惠國際，意義重大。

斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天啟用，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影
斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天啟用，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影

斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天啟用，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影
斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天啟用，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影

斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天由總統賴清德主持啟用儀式，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影
斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天由總統賴清德主持啟用儀式，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影

斥資22餘億元建造的國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」今天啟用，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影
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國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」由總統賴清德主持啟用儀式，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影
國內第一座「國家高齡醫療暨健康福祉研究中心」由總統賴清德主持啟用儀式，將成為台灣長照及高齡健康維護的重要基地。記者蔡維斌／攝影

台大醫院 賴清德 國衛院

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