成大醫院院長交接 新院長許耿福提五大治理方向

成功大學醫學院附設醫院今舉行新卸任院長交接典禮，由成大校長沈孟儒主持監交及監誓，新任院長許耿福自卸任院長李經維手中接下印信並宣誓就任。

許耿福為成大醫學院婦產學科教授、臨床醫學研究所教授，曾任成大醫院副院長兼婦產部主任，熟悉院務運作與行政管理。院外歷練包括台灣婦產科醫學會理事、台灣婦癌醫學會常務理事。

學經歷方面，許耿福畢業於中山醫學大學醫學系，並取得成大臨床醫學研究所博士學位，專長涵蓋腹腔鏡手術、陰道鏡檢查、婦科腫瘤手術及婦癌治療，長期投入婦產醫學、婦癌試驗與轉譯醫學研究，並主持多項國際中心臨床試驗計畫。

卸任院長李經維任內推動全台首座成大老人醫院興建，並規劃沙崙醫院，擴展醫療體系，同時導入ESG永續治理、推動節能減碳及友善職場，強化院區建設與醫療量能，使成大醫院在醫療品質、教學研究與臨床服務持續提升。

沈孟儒致詞表示，李經維任內三年九個月面對外在環境劇變與內部壓力，以穩定為核心，透過溝通化解衝突，展現領導力。他並對新任院長提出三點期勉，包括敢於承擔與決斷、強化醫院與大學合作，以及以病人安全與員工福祉為核心。

許耿福表示，成大醫院正處重要發展契機，同時面臨多重挑戰，未來將以五大方向推動院務：一是持續推動老人醫院與沙崙健康園區；二是改善護理環境並導入智慧醫療，減輕非核心負擔；三是培育中生代與新生代人才；四是加大學術研究投入，延續每年逾億元經費規模；五是強化營運管理，在醫療品質、病人安全與財務穩健間取得平衡。

成大醫院新任院長許耿福教授宣誓就職。圖／成大提供