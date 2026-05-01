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籤詩看不懂？台南歸仁仁壽宮今發表籤詩集注 翻成大白話

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供
名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供

台南歸仁仁壽宮「王醮祭典」文化部登錄為「國家級重要民俗」。廟方聘請文史工作者、學者編纂新廟志。歷經3年8個月編印完成今天發表，內容涉及教育學、歷史學、人類學、宗教學、建築學、文學與美學；並發表「保生大帝籤詩集注」，將籤詩原本的七言絕句翻成白話文，讓民眾參考。

廟方請來文史、民俗專家黃文博、黃文皇、許耿肇、戴瑋志、劉芳吉、林水雲、方郁熙成立編輯委員會，台南大學林登順教授擔任顧問編纂，今天的成果「是仁壽宮最重要的文獻資料」。

許耿肇表示，仁壽宮前賢1999年曾出版「仁壽宮志」，然而仁壽宮相較往昔已有很多改變與發展：「王醮祭典」2019年獲文化部登錄為國家級「重要民俗」，並公告仁壽宮為「保存者」，大幅提升能見度。2023年整修廟頂剪黏，格局壯麗，並建「仁壽館」保存展示王醮文物，延展王醮文化意涵深度廣度。良好聲譽形象獲歷任正、副總統青睞親臨參香並贈匾額褒揚。

而保生大帝籤詩備受來台先民重視，廟方今天也發表「保生大帝籤詩集注」，由文俗專家方郁熙編著，方郁熙感謝致力保生大帝藥籤現代醫學詮釋的台南中醫師高國欽指導。他說，高醫師數次來仁壽宮並提供著作以供參考，很感謝高醫師。

廟方表示，抽籤占卜在我國寺廟流傳已久，是民間術數及宗教醫療行為，籤詩是仁壽宮重要的信仰文化。仁壽宮的籤詩分成運籤與藥籤，為協助信眾明白籤詩「七言絕句」籤文，方郁熙翻成白話文說明代表意義、籤詩卦頭故事的精神內涵又是什麼，並藥籤中每味藥材藥性藥效與組成複方的適應病症與煎服方式。

廟方指出，2021年初秋管委會主委張鈴宏跋桮請示神明，獲准為仁壽宮「運籤」、「藥籤」蒐集與編輯注解，供信眾參閱，因而與廟志一同由管委會負責籤詩注解蒐集與編集重任。聘請林登順與國家中醫藥研究所蔡忠志博士指導，高塘中醫高國欽院長協助，歷經三年多努力終於編印完成。

名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供
名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供

名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供
名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供

名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供
名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供

名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供
名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供

名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供
名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供

名列國家重要民俗台南歸仁仁壽宮今發表廟志、保生大帝籤詩集注。圖／廟方提供
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文化部 台南 台南大學

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