皮克敏大軍來襲爆人潮 嘉市勞動節遮陽帽不足皮友怨

勞動節3天連假展開，嘉義市一早湧入「皮克敏」皮友玩家人潮，參加藝術節首度跨界結合人氣手遊Pikmin Bloom（皮克敏）推出「迷你散步」活動，主辦單位在市立棒球場外KANO園區設攤，準備的3千頂限量遮陽帽，發放號碼牌後，迅速被領取一空，不少遠道而來玩家撲空，抱怨聲四起。

有民眾清晨搭高鐵南下，專程參加活動，卻在抵達時發現贈品早已發完，大嘆「行程全白跑」。對此，主辦單位表示，因與日方合作採限量供應，明後天，以及30、31日將在文化公園發放，呼籲民眾分流參與。

隨著玩家大量湧入，連帶衝擊市區交通與公共運具。火車站及周邊YouBike租借站幾乎「清空」，有皮友玩家反映連跑4個站點都借不到車。蒐集限定「金色花苗」熱門景點，文化創意產業園區、市立美術館、文化公園與中央廣場等地，出現車潮壅塞，讓在地居民直呼「像過年一樣塞」。

不過人潮也帶動商機。有民眾臨時提供機車出租，甚至直接載玩家「跑點」，協助蒐集8大指定景點的限定金色花苗，形成特殊的「帶玩服務」。玩家社群，有皮友整理路線與距離攻略，分享如何在最短時間內完成任務，形成熱絡交流。

活動排隊與限量遮陽帽供給爭議，被拿來與3月隔壁嘉義縣承辦的台灣燈會期間，熱門的日本「瑪利歐」燈區發送限量小提燈相比，當時瑪利歐限量小提燈採線上預約機制，有效分散人潮；反觀此次採現場排隊，讓外地民眾撲空機率提高，成為討論焦點。儘管活動引發部分皮友及居民怨言，「皮克敏熱潮」為嘉義市帶來龐大觀光人流。如何在熱度與秩序間取得平衡，也成為主辦單位接下來必須面對的重要課題。