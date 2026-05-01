影／女警車禍案 女大生先關心車損而非人命 黃偉哲：無法理解

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，台南市長黃偉哲及立委陳亭妃今上午到台南市立殯儀館其靈前拈香及慰問家屬，對於女大生肇事後第一時間關懷車損而非人命，「無法理解」，他說，希望這是最後一件。

黃偉哲說，因為這起車禍致兩個年輕人、兩個家庭幾乎因此而破碎，他覺得特別無法理解及接受的是，究竟是怎麼樣的情形，讓一個人在肇事後首先不是去關懷人命，而是關懷她的車損，實在令人難以理解。

他表示，包括將來的法律責任部分，警察局等也會全力給予協助，不僅詠心是我們的員警，也是因為這樣的情形，讓我們都無法接受。「我希望這是最後一件」他說，所有台南市員警不管是他在執勤或日常生活都應該給予最大的保障及協助。

同時，鄭姓女警的兄長發出訃文「謹以萬分不捨的心情通知您：最親愛的妹妹鄭詠心於今年4月28日周二上午7時逝世，得年29歲…」，訂定5月5日周二在懷親廳舉行公祭。預定上午10時瞻仰遺容，11時家奠，11時20分公奠後，隨即發引台南市火化場昇化。

除了手足等家屬外，未婚夫也列名其中，家屬感到哀慟欲絕，希望親朋好友來送詠心最後一程。