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影／皮克敏大軍攻占嘉市 3千頂限量遮陽帽索取一空

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影
嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影

嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，以AR互動串聯城市場域，吸引全台玩家蜂擁而至，掀起一波前所未見的城市探索風潮。活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮，限量發放3千頂遮陽帽，不到上午10時即全數發放號碼牌領完，現場排隊人龍層層環繞園區，場面宛如大型演唱會。

儘管人潮爆滿、動線一度壅塞，玩家們耐心等候，秩序良好，也有人抱怨場地空間不足，未能順利進入核心區域，不過外圍仍可透過手機參與遊戲、蒐集限定「金色花苗」，熱度絲毫不減。此次活動成功吸引跨縣市人潮，從台北、台中等地南下的玩家絡繹不絕，不少家庭更將行程規畫為親子小旅行。

玩家表示，透過步行累積步數、蒐集花苗，不僅增加運動量，也能獲得遊戲成就感，「邊走邊玩」成為最吸引人的亮點。有在地玩家則驚呼人潮超乎預期，「9時出門就發現帽子已經發完」，直呼難得一見。然而，也有北部旅行社包車南下參與，因國道車潮壅塞延誤抵達，未入場遮陽帽已發放一空，行程略顯遺憾。儘管如此，活動仍帶動住宿與觀光消費，不少民眾順勢安排嘉義深度旅遊，讓在地旅宿與商圈業績同步升溫。

活動設計導入AR任務機制，玩家只要走訪官方規劃的八大指定景點，即可解鎖任務、蒐集限定金色花苗，並獲得專屬明信片與限定飾品，將虛擬角色帶入真實城市空間，提升整體沉浸式體驗。此外，園區周邊同步舉辦咖啡市集，人潮一波接一波，形成多重活動交織的觀光效應。

活動今起至31日為期1個月，勞動節連假主場地在市立棒球場KANO園區舉行，30、31日移師文化公園設攤延續熱度。即使非主活動期間，玩家仍可透過APP持續進行散步任務，延長活動效益。勞動節連假，市府預估3天將湧入逾牛20萬人次，警察局部署警力，加強交通疏導與人流控管，確保活動順利進行。在遊戲與藝文跨界加持下，嘉市成功打造「邊走邊玩」新型觀光模式，為城市行銷開啟新篇章。

嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影
嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影

嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影
嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影

嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至。記者魯永明／攝影
嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至。記者魯永明／攝影

嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影
嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影

嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影
嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影

嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影
嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影

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嘉義市年度藝文盛事藝術節，上午勞動節熱鬧登場，今年首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出「迷你散步活動」，吸引全台玩家蜂擁而至，活動一早就在市立棒球場KANO園區引爆人潮。記者魯永明／攝影

嘉義 皮克敏

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