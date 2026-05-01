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去年掀收藏熱潮！台南「巷仔Niau」第二波微型公仔城5月2開賣
去年掀起收藏熱潮的台南市「巷仔Niau」城市系列微型公仔，第二波將於5月2日上市，延續「把城市風景帶回家」概念，以在地文化場域為主題，推出三款全新造型，開賣首月採每人限購兩隻。
台南市文化局指出，本次設計取材自台南孔廟、西市場及總爺藝文中心，透過角色轉化呈現不同文化意象。孔廟款以專注讀書神情，呼應文教重地的書香氛圍；西市場款手提茄芷袋，展現庶民日常的親切樣貌；總爺藝文中心款則抱著文旦，營造溫暖療癒的情感連結。
文化局表示，第二波公仔規畫為期一年常態販售，並採限購機制避免集中掃貨，若出現短暫缺貨，將視情況補貨再上架，維持購買公平性，確保每位喜愛「巷仔Niau」的粉絲都能安心入手、完整收藏。
公仔同步於愛國婦人會館、台南孔廟及總爺藝文中心等據點販售，結合實地走訪據點，帶動文化體驗。文化局強調，未來將持續以「巷仔Niau」為載體，結合城市發展脈絡推出系列作品，讓在地文化以更生活化形式呈現，擴大文化參與。
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