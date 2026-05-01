嘉義鐵路高架化挖出歷史建築遭否決 考古團隊憂成文資孤兒

嘉義市鐵路高架化工程再掀文化資產認定爭議。新建火車站區上月出土疑似日治時期木構機關庫遺構，經市府文化局邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，該遺構缺乏直接文獻佐證，且形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準，建議先完整記錄並妥善保存，未來再評估展示規畫。不過，考古團隊對審議結果提出不同看法，直言該案恐成「文化資產的孤兒」。

文化局表示，工程推進過程中已陸續保存多項重要鐵道遺構，包括1908年第一代轉車台、驛事務所及車掌詰所，並納入古蹟範圍。本次出土的磚造機關庫遺構，亦已完成清理、測繪與3D掃描，後續將移置保存。待新站完工後，將於轉車台周邊整合展示不同時期遺構，呈現嘉義鐵道自日治時期延續至現代的發展脈絡。

文化局強調，施工全程均有專業考古團隊監看，一旦發現文化層或遺構即通報處理；施工單位鐵道局中部工程分局則表示，工程均依文化局指示辦理，並持續配合監看機制推進。去年C612標工區亦曾發現鐵道遺構，經會勘後已規畫於轉車台周邊預留展示空間，兼顧工程與保存需求。

不過，考古團隊對審議結果提出不同看法，直言該案恐成「文化資產的孤兒」。考古團隊指出，現行文資審議制度中，不同類型資產分屬不同委員會，導致考古遺址與歷史建築之間出現認定落差；對於因工程即將消失的地下遺構，難以適用既有指定或登錄標準。

考古團隊認為，出土木構建築雖可能非原判定的維修溝，但從歷史地圖及1909年台灣總督府年報記載，當地確有木造臨時機關庫與維修設施，位置亦相符，推測可能為投炭車道或附屬設施，仍具歷史意義。其建材與工法的「粗糙性」，反而真實呈現當時樣貌，不應因不符既定美學印象而被排除在文資價值之外。

考古團隊認為，這些考古遺址內出土的古建築結構，比起那些在地面上經過指定或登錄後，會重新被「新建」的古蹟或歷史建築，更具有歷史與文化資產的價值，是因為它們真真實實的讓自己為自己說話，而不是那些經過重新整修，或是經過挑選與美化或只是部分記載的歷史文獻，而那些「既定印象只會限制我們對於歷史建築的認知」。

嘉義市鐵路高架化工程再掀文化資產認定爭議。新建火車站區上月出土疑似日治時期木構機關庫遺構，經市府文化局邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，該遺構缺乏直接文獻佐證，且形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準。記者魯永明／翻攝