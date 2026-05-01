全台首座火箭沉浸館下午嘉義文創園區開幕 8大關卡帶你「登月實戰」

曾有「白酒故鄉」之稱的嘉義文創園區，轉型再進化，下午推出全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」，以嶄新文化科技內容，為城市注入話題與人潮。

「全島火箭人：誰能登月？」場館，由國家太空中心（TASA）專業指導，攜手台灣沉浸式遊戲品牌「神不在場」策劃，並結合人氣原創角色「Kuroro宇宙探查隊」，將複雜的火箭工程轉化為8道互動關卡，讓民眾透過闖關體驗，理解火箭發射原理與航太知識，翻轉過往靜態展示的學習模式。

開幕儀式由國家太空中心主任吳宗信、嘉義縣市代表等來賓共同出席，並由42位產官學界代表揭幕巨型氣球火箭，象徵嘉義正式啟動文化與科技融合的新里程碑。現場同步展示1.5公尺長氣球火箭及「台灣火箭英雄榜」，視覺效果吸睛。

文創園區表示，「全島火箭人：誰能登月？」不僅是新場館啟用，更是推動文化科技跨域的重要實踐。透過沉浸式設計，讓科技知識走入日常生活，吸引親子與年輕族群參與，打造寓教於樂的新型學習場域。

此外，配合勞動節連假檔期，園區串聯城市活動「Pikmin Bloom（皮克敏）迷你散步」，吸引玩家走訪文化地標互動打卡；「弗金森市集」也同步登場，集結創意選物與餐飲攤位，營造多元文化氛圍，帶動整體人流。國家太空中心指出，透過遊戲化與沉浸式體驗推廣航太知識，能讓「火箭夢」更貼近大眾生活，也展現台灣在科普教育與文創整合上的能量。「全島火箭人：誰能登月？」即日起開放預約購票，預料將成為嘉義文化觀光新亮點。