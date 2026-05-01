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全台首座火箭沉浸館下午嘉義文創園區開幕 8大關卡帶你「登月實戰」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義文創園區下午推出全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」，以嶄新文化科技內容，為城市注入話題與人潮。圖／嘉義文創園區提供
嘉義文創園區下午推出全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」，以嶄新文化科技內容，為城市注入話題與人潮。圖／嘉義文創園區提供

曾有「白酒故鄉」之稱的嘉義文創園區，轉型再進化，下午推出全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」，以嶄新文化科技內容，為城市注入話題與人潮。

「全島火箭人：誰能登月？」場館，由國家太空中心（TASA）專業指導，攜手台灣沉浸式遊戲品牌「神不在場」策劃，並結合人氣原創角色「Kuroro宇宙探查隊」，將複雜的火箭工程轉化為8道互動關卡，讓民眾透過闖關體驗，理解火箭發射原理與航太知識，翻轉過往靜態展示的學習模式。

開幕儀式由國家太空中心主任吳宗信、嘉義縣市代表等來賓共同出席，並由42位產官學界代表揭幕巨型氣球火箭，象徵嘉義正式啟動文化與科技融合的新里程碑。現場同步展示1.5公尺長氣球火箭及「台灣火箭英雄榜」，視覺效果吸睛。

文創園區表示，「全島火箭人：誰能登月？」不僅是新場館啟用，更是推動文化科技跨域的重要實踐。透過沉浸式設計，讓科技知識走入日常生活，吸引親子與年輕族群參與，打造寓教於樂的新型學習場域。

此外，配合勞動節連假檔期，園區串聯城市活動「Pikmin Bloom（皮克敏）迷你散步」，吸引玩家走訪文化地標互動打卡；「弗金森市集」也同步登場，集結創意選物與餐飲攤位，營造多元文化氛圍，帶動整體人流。國家太空中心指出，透過遊戲化與沉浸式體驗推廣航太知識，能讓「火箭夢」更貼近大眾生活，也展現台灣在科普教育與文創整合上的能量。「全島火箭人：誰能登月？」即日起開放預約購票，預料將成為嘉義文化觀光新亮點。

嘉義文創園區下午推出全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」，以嶄新文化科技內容，為城市注入話題與人潮。圖／嘉義文創園區提供
嘉義文創園區下午推出全台首座結合航太科學與數位互動的沉浸式體驗館「全島火箭人：誰能登月？」，以嶄新文化科技內容，為城市注入話題與人潮。圖／嘉義文創園區提供

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