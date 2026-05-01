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嘉義市打造設計新地標 區域設計中心6月啟用首屆設計周同步登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」。圖／嘉市府提供
嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」。圖／嘉市府提供

嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫，成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」，透過展覽、市集與論壇等形式，全面帶動設計走入城市日常，形塑南台灣設計交流新據點。

隨著6月將掛牌啟用，一號倉庫北興街主要出入口也將同步開放，成為串聯市民與設計場域的重要門戶。緊接登場的設計週活動，規劃主題展覽、設計市集、跨域論壇與工作坊，打造城市專屬設計節慶，推動設計從專業領域走進市民生活。

文化局指出，設計中心的成立並非一蹴可幾。從2024年舉辦的「再見嘉芬－舊嘉義菸葉廠特展」，邀請昔日員工重返廠區、重溫產業記憶，到2025年「嘉義市城市設計論壇」促成國際與在地設計對話，逐步累積文化底蘊與創意能量，為設計中心奠定基礎。

市長黃敏惠表示，區域設計中心是「十大旗艦計畫—文化新基地」的重要拼圖，結合歷史場域活化與軌道建設發展，未來將成為整合文化創意政策、串聯設計人才與推動城市創新的核心平台，象徵嘉義邁向設計城市的重要里程碑。

文化局長謝育哲表示，未來將持續以多元活動深化市民參與，並連結在地社群與國際資源，讓設計成為城市治理與文化創新的關鍵動能。市府強調，未來將以區域設計中心為核心，整合政策資源、培育設計人才，推動文化創意成為城市轉型引擎，朝向兼具歷史底蘊與創新能量的設計城市穩步邁進。

嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」。圖／嘉市府提供
嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」。圖／嘉市府提供

嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」。圖／嘉市府提供
嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」。圖／嘉市府提供

嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」。圖／嘉市府提供
嘉義市設計能量持續升溫，延續320+1嘉義市城市博覽會所掀起的「城市即展場」風潮，市府宣布6月在舊嘉義菸葉廠一號倉庫成立「嘉義市區域設計中心」，並同步推出首屆「嘉義市設計周」。圖／嘉市府提供

嘉義 黃敏惠

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