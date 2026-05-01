雲林營養午餐推「1周1餐」有機米 逾4萬7千名學生受惠

雲林縣政府結合豐泰文教基金會，以台南廿號有機米推動全縣一七六所國中小學「一周一餐」有機米，昨在學生數最多的北港鎮建國國中舉行啟動發表會，縣長張麗善說，會鼓勵農民栽種，藉以推展有機農業，落實食農與食安。

豐泰基金會目前與斗南農會契作約卅公頃，董事長林金陽說，一一二學年度原本五所學校試辦，如今擴至一七六所、四萬七千多名學生受惠，每年供應約六點二萬公斤有機米，預估一年需八百多萬元經費，將由基金會與縣府共同負擔，期待未來獲回響和更多企業推動「全周吃有機米」，讓雲林學子吃得安心健康成長。

張麗善、林金陽、建國國中校長方廷彰等人共同主持學校有機米午餐啟動儀式，還挽起袖子與學生一起揉製米香飯糰，並品嘗米糕、煎粿等各種美味有機米食；有學生說，有機米有益健康，「吃了感覺特別香」。

林金陽指出，台灣食安日益受重視，基金會成立阿古力社會企業公司，以推動有機農業為核心，致力於減少化肥用藥、降低土地酸化，期待透過有機耕作，從源頭改善食安，因此把有機米帶進校園；縣府農業處長魏勝德說，台南廿號有機米，以先進「紙膜插秧」有機栽培技術，栽種繁瑣但可抑制雜草，省水約百分之十三點八，減少碳排，深具食農教育內涵 。