台南亞太球場外照明不足釀受傷、場內排水失靈…議員促改善

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場開打職棒賽事後爭議不斷，南市議員李宗霖昨質詢時說，接獲陳情有民眾前往看球賽，散場時疑似照明不足導致受傷，顯示場館基本安全設施仍有重大缺失，且場內排水能力不足、也須加設止滑條；南市府表示，加強改善。

亞太成棒主球場從觀眾席橫向移動不便等硬體問題待精進，又因場外攤商招商惹議，李宗霖認為，短時間內接連出現多項缺失，市府應正視問題，將資訊公開透明，並盡速提出完整改善方案與期程，重建球迷信任。

體育局昨於市議會定期會業務報告，李宗霖質詢說，有市民陳情七十二歲父親廿五日進場看比賽，結束時從一壘側散場，行經停車場時，因燈光昏暗、未能辨識地面障礙物而絆倒受傷，造成臉部與膝蓋擦挫傷，令人咋舌的是，在急診室聽聞其他球迷表示已是「第五組傷者」，顯示問題並非個案，須全面檢視照明配置，必要時增加燈具與延長開燈時間，停車場的車輪檔等障礙物辨識度不高，也建議統一漆為亮黃色，提高夜間可見性。

主球場日前因雨延賽，李宗霖、議員蔡筱薇質詢指出，竟出現人工舀水排除積水的畫面，凸顯排水系統設計與維護不足，下雨天前後須趕快清理水溝等排水設施、排除紅土淤積，也希望體育局加速裝設場內的止滑條。

體育局長陳良乾回應，雖不知該受傷個案，已有聽到相關反映，會加強改善外圍轉角照明不足；針對排水情況，陳良乾說，已請管理單位在下雨前清理，且一個月至少清理一次，同時要求記錄；關於止滑條增設，現正簽辦中。