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老舊鄭豐喜圖書館重建卡關 張嘉郡提政見承諾1.3億元打造AI圖書館

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉鄭豐喜圖書館老舊漏水嚴重，公所提重建計畫因沒有使用執照一再卡關，今天立委張嘉郡提政見承諾全力協助早日改建。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉鄭豐喜圖書館老舊漏水嚴重，公所提重建計畫因沒有使用執照一再卡關，今天立委張嘉郡提政見承諾全力協助早日改建。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡今到口湖鄉發表政見，針對延宕多年一直無法推行的口湖鄉鄭豐喜圖書館，承諾未來將爭取1.3億元改建，她強調，已逾40年以汪洋中的一條船造型的圖書館，具時代勵志意義，改建後將引進AI打造智慧閱報區和智慧學習區及健康資訊區，成為一座科技元素的圖書館。

立委張嘉郡今天探望口湖鄉探視鄭豐喜老師遺孀吳繼釗女士，並承諾她如當選縣長將主動籌措經費重建鄭豐喜圖書館，打造兼具文化意象與公共服務功能的新地標。她說，鄭豐喜紀念圖書館啟用至今已逾40年，建築老舊、滲漏水且無障礙設施，她將提出「偏鄉閱讀翻轉計畫」，全面改善偏鄉閱讀環境。

張嘉郡今天偕同口湖鄉長李龍飛、鄉代主席王溪邊及多名鄉代村長共同發聲，她並承諾，將優先協助補辦使用執照，排除法規障礙並向中央爭取補助；若中央未能核定，縣府將主動承擔相關經費，並結合民間資源共同投入。

張嘉郡指出，重建預估約1.3億元，將兼顧歷史傳承與創新設計，邀建築專業團隊，在保留原有文化精神與記憶的基礎上，改善漏水與結構安全問題鄉，並導入數位科技設置AI創作空間、影音直播基地及數位創客實驗室，同時將建置AI報讀區、智慧學習區及健康資訊專區，落實長輩終身學習。

張嘉郡強調，鄭豐喜以生命實踐「知識突破限制」的精神，圖書館更承載地方「知識之舟」。重建圖書館重建不僅是建設，更是推動偏鄉轉型的重要起點，期待大家齊心完成這項重大文化工程。

口湖鄉公所指出，該圖書館於1984年建造，當年因產權糾紛未申報開工，故無使用執照，因建築老舊失修，公所提報計畫重建均被駁回，由於鄭豐喜貧困勤學的歷程，被寫成小說並拍成電影，曾是國內早年重要的勵志故事，有其文化背景，期待能獲改建，精神永存。

口湖鄉鄭豐喜圖書館老舊漏水嚴重，公所提重建計畫因沒有使用執照一再卡關，今天立委張嘉郡提政見承諾全力協助早日改建。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉鄭豐喜圖書館老舊漏水嚴重，公所提重建計畫因沒有使用執照一再卡關，今天立委張嘉郡提政見承諾全力協助早日改建。記者蔡維斌／攝影

開館逾40年的口湖鄉鄭豐喜圖書館，船型建築外觀卻漏水嚴重，公所提重建計畫因沒有使用執照一再卡關，今天立委張嘉郡提政見承諾全力協助早日改建。記者蔡維斌／攝影
開館逾40年的口湖鄉鄭豐喜圖書館，船型建築外觀卻漏水嚴重，公所提重建計畫因沒有使用執照一再卡關，今天立委張嘉郡提政見承諾全力協助早日改建。記者蔡維斌／攝影

圖書館 張嘉郡 口湖鄉

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