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嘉縣敬老卡新福利 全民運動館免費辦卡再送健身體驗券

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣敬老卡推出新福利，可免費申辦水上鄉全民運動館公益卡，再送健身防體驗券。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣敬老卡推出新福利，可免費申辦水上鄉全民運動館公益卡，再送健身防體驗券。圖／嘉義縣政府提供

嘉義敬老卡推出新福利，申辦公益卡送健身體驗券！縣府社會局今年首度與水上鄉全民運動館合作，推出老人專屬「公益卡優惠措施」，凡持有敬老卡者至水上全民運動館辦卡，不僅免工本費，更加贈健身房體驗券，可體驗專業設施，鼓勵老人多運動，增加肌肉量有助健康。

嘉義縣社會局表示，今年首度攜手水上鄉全民運動館合作，推出老人公益卡優惠措施，年滿65歲均可至全民運動館櫃台申辦，需攜帶敬老卡、身分證、健保卡、2張1吋照片及個人印章，填寫資料即可免費辦卡，鼓勵長者結伴參與，培養規律運動習慣，提升肌力與心肺功能。

水上鄉全民運動館為嘉縣第一座全民運動館，斥資1億8479萬餘元，以ROT方式委託民間公司經營，設置多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場，還有韻律有氧、瑜珈、TRX及健身課程等多項課程。

嘉義縣敬老卡推出新福利，可免費申辦水上鄉全民運動館公益卡，再送健身防體驗券。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣敬老卡推出新福利，可免費申辦水上鄉全民運動館公益卡，再送健身防體驗券。圖／嘉義縣政府提供

運動 健身 嘉義 敬老卡

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