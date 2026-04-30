「2026𤆬囡仔作伙來踅街」 5月9日歸仁運動公園萌力登場

由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2026𤆬(tshuā)囡仔作伙來踅街」親子活動，將於5月9日在歸仁運動公園熱鬧登場。活動當天將集結台南人氣吉祥物與民眾近距離互動，並設置4座大型氣偶展示，搭配街頭藝人表演、氣墊遊戲、趣味闖關、DIY體驗與特色市集等豐富內容，讓歸仁運動公園化身親子樂園，誠摯邀請市民朋友及全國遊客一同走訪台南，感受滿滿童趣與歡樂氛圍。

台南市長黃偉哲表示，歸仁運動公園很適合親子家庭同樂的「𤆬囡仔作伙來踅街」這個活動主題。113年完工的歸仁運動公園，以「歸仁特產釋迦、高鐵」為主題的童趣釋迦遊戲場、高鐵探險遊戲場，旁邊還有沙坑、鞦韆與攀爬設施等，是台南具指標性的特色共融遊戲場、親子家庭必須收藏的口袋名單之一。姜淋煌副市長代表黃偉哲市長出席記者會致詞時表示，歸仁區不僅適合辦理親子活動，而且當地物產豐饒，也是總舖師的故鄉；此外，活動適逢母親節前一日，現場也將限量發送100份來自歸仁七甲花卉區的火鶴花，祝「鶴」母親節快樂，「啥米攏乎好」！邀請民眾攜家帶眷，共度溫馨佳節。

觀光旅遊局林國華局長表示，本次活動內容豐富多元，現場將展示4座超萌IP氣偶(包括泡溫泉的魚頭君、俏皮逗趣的菜奇鴨、品嚐擔仔麵的卡比胖拉，以及魅力十足的巷仔Niau)，並安排8位人氣吉祥物(包括觀旅局的魚頭君、市場處的菜奇鴨與夜奇鴨、動保處的豆哥與凱娣、左鎮化石園區的KOKO、台南市立圖書館的蛙寶，以及將軍區公所的紅蘿蔔娃娃)輪番登場與民眾互動遊戲，喜愛蒐集吉祥物的粉絲絕對不容錯過。此外，活動現場規劃童話故事主題的大型氣墊遊戲區，讓小朋友盡情玩樂放電，還有4組精彩街頭藝人接力演出，包括互動故事唱跳、夢幻泡泡秀及小丑氣球魔術秀等表演內容，另設有互動式闖關遊戲，民眾可至服務台領取闖關集章卡，完成四項任務即可兌換台南限定吉祥物貼紙一份。玩不過癮的話，可提前預約適合小朋友的吉祥物胸章、苔球植物及大地塗鴉DIY體驗活動，將於明(30)日上午9時起開放報名。活動當日民眾只要憑於歸仁店家消費的5月8日至9日發票或收據，更可至活動服務台兌換小禮物一份，數量有限，送完為止。

觀光旅遊局表示，除了歸仁運動公園主場活動外，同時推出深受歡迎的「鐵馬踅透透」及「雙層巴士城市尋寶開箱GO」遊程，其中自行車輕旅行串聯歸仁及關廟區周邊特色景點，如七甲花卉區、大潭埤旺萊公園、敦源聖廟、沙崙農場及歸仁運動公園等，帶領遊客穿梭於花卉與田園景緻之間，體驗悠閒慢活的旅遊魅力。而「雙層巴士城市尋寶開箱GO」於5月9日推出「果香時節開箱｜跟著季節旅行」，民眾先來參加「𤆬囡仔作伙來踅街」活動，接著以產地到消費者端的角度，帶民眾從參觀新化果菜市場來介紹不同時令的蔬果及產地，進而延伸到產地區域做更深入的旅遊發掘，探訪區域特色。誠摯邀請大家5月9日相約來歸仁「𤆬囡仔作伙來踅街」，一起創造難忘的親子回憶。

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