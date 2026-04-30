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揪媽一起檢查！台南推「婦癌篩檢」抽日本雙人來回機票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲推廣「機不可失，歡慶母親節篩檢抽機票」活動，號召女性市民踴躍參與婦癌篩檢，守護自身健康。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲推廣「機不可失，歡慶母親節篩檢抽機票」活動，號召女性市民踴躍參與婦癌篩檢，守護自身健康。圖／台南市政府提供

響應溫馨五月母親節台南市衛生局舉辦「機不可失，歡慶母親節篩檢抽機票」活動，市長黃偉哲今出席記者會，號召符合資格的女性踴躍預約篩檢。凡完成婦癌檢查並進行線上登記，即可參加總獎項超過1000名的抽獎活動，最大獎為日本雙人來回機票，讓媽咪在守護健康的同時，也有機會出國旅遊。

黃偉哲表示，守護市民健康，推動婦癌篩檢服務，並結合多元宣導與誘因措施，提高參與意願。這次活動自5月1日至6月30日，除提供完善篩檢服務外，也規畫機票及上千項獎品的抽獎內容，鼓勵女性市民踴躍參與，在關心自身健康的同時，也提升參與誘因。

他指出，台南市衛生局於中央評比中表現亮眼，榮獲多項全國特優肯定，展現專業與執行力。未來市府將持續精進健康政策，打造更完善的公共衛生環境。此外，隨著台南近期開通多條國際航線，往返更加便利，期盼市民在重視健康之餘，也能善用交通優勢拓展生活視野，並再次呼籲符合資格者把握機會接受婦癌篩檢。

衛生局指出，健康是送給家人最珍貴的禮物。本次活動規畫台南直飛日本熊本或沖繩的雙人來回機票作為大獎，另有登機箱、吹風機、吸塵器、足部按摩機、循環扇及200元超商禮券等多項實用好禮。透過多元獎勵，鼓勵女性市民養成定期篩檢習慣，在照顧家人的同時，也不忘關心自身健康。

活動自5月1日起至6月30日止，凡設籍台南市且符合以下資格的女性市民，完成篩檢並至指定表單（https://p.tainan.gov.tw/wB1l01）登記，即可獲得抽獎資格：

(1) 子宮頸癌篩檢：30至70歲女性（出生年為45至75年次）。

(2) 乳房X光攝影檢查：45至74歲女性（出生年為41至70年次）。

欲查詢篩檢資格或醫療院所資訊，可至「台南市愛篩檢平台」（https://health-examination.tncghb.gov.tw/）查詢，或持健保卡洽詢各區衛生所及醫療院所。如有相關疑問，亦可撥打諮詢專線0800-222-543。

台南市推出「機不可失，歡慶母親節篩檢抽機票」，號召女性市民踴躍參與婦癌篩檢，守護自身健康。圖／台南市政府提供
台南市推出「機不可失，歡慶母親節篩檢抽機票」，號召女性市民踴躍參與婦癌篩檢，守護自身健康。圖／台南市政府提供

台南市推出「機不可失，歡慶母親節篩檢抽機票」，號召女性市民踴躍參與婦癌篩檢，守護自身健康。圖／台南市政府提供
台南市推出「機不可失，歡慶母親節篩檢抽機票」，號召女性市民踴躍參與婦癌篩檢，守護自身健康。圖／台南市政府提供

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