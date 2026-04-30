雲林學校午餐率先吃有機米飯 豐泰推1周1餐有機米守護食安

雲林縣府結合豐泰文教基金會以台南20號有機米，推動全縣176所國中小1周1餐有機米，今天在學生數最多的北港建國國中舉行啟動發表會，全縣吃有機米1年需增800多萬元經費，將由基金會與縣府共同負擔，未來不排除推展全周吃有機米，鼓勵農民栽種，落實食農教育。

雲林縣長張麗善、豐泰基金會董事長林金陽、教育處長邱孝文、農業處長魏勝德、建國國中校長方廷彰今天共同主持學校有機米午餐啟動儀式，並聽取學生簡報有機米餐的緣由和好處，還特別挽起袖子與學生一起揉製米香飯糰，並品嘗米糕、煎粿等各種美味有機米食，見證雲林食農教育成果。

林金陽說，台灣食安日益受重視，基金會成立「阿古力社會企業公司」，以推動有機農業為核心，致力於減少化肥用藥，降低土地酸化，期透過有機耕作，從源頭改善食安，尤其雲林為農業大縣，肩負全台農產的重要角色，農產若品質不佳，不僅影響健康，增加社會醫療成本，更成國安層級議題。

因此，希望從學生飲食扎根，把有機米帶進校園，與斗南農會契作約30公頃，推動每周一餐有機米，他說，112學年度原本5所學校試辦如今已擴至176所，4萬7000多名學生受惠，每年供應約6.2萬公斤有機米，所需約800萬元由基金會與縣府共同負擔。期待未來能獲回響和更多企業推動全周吃有機米，讓雲林學子吃得安心健康成長。

魏勝德指出，計畫引進優質「台南20號」有機米，以先進的「紙膜插秧」有機栽培技術，栽種繁瑣但可抑制雜草省水約13.8%，減少碳排，對環境零負擔，深具食農教育內涵 。

張麗善感謝豐泰基金會長期守護環境和孩子健康，讓生活在農業大縣的孩子不僅吃有機蔬菜，更進一步吃有機米，同時藉以推展有機農業，落實食農與食安「有豐泰真好！」

豐泰文教基金會董事長林金陽說明推動學校午餐1周1餐有機米的各種好處，不僅守護孩子健康，更是最佳的食農教育。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府攜手豐泰文教基金會率先推動學校午餐1周1餐有機米，守護孩子健康，今天啟動儀式由學生說明食用有機米的好處。記者蔡維斌／攝影

豐泰文教基金會攜手雲林縣府率先推動學校午餐1周1餐有機米，守護孩子健康，雲林縣長張麗善（右）現場煎粿傳香。記者蔡維斌／攝影

豐泰文教基金會攜手雲林縣府率先推動學校午餐1周1餐有機米，守護孩子健康，雲林縣長張麗善（左四）和學生一起製作有機米飯糰。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府攜手豐泰文教基金會率先推動學校午餐1周1餐有機米，守護孩子健康，今天啟動儀式由學生說明食用有機米的好處。記者蔡維斌／攝影

豐泰文教基金會和雲林縣府採用台農20號有機米，率先推動學校午餐1周1餐有機米，守護孩子健康。記者蔡維斌／攝影